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сегодня, 15:17 0

Голая девушка сделала откровенный снимок на опустевшей из-за карантина улице

Голая девушка сделала откровенный снимок на опустевшей из-за карантина улице
Фото: nypost.com

В Нью-Йорке (США) девушка воспользовалась тем, что улицы города опустели из-за карантина, и попросила подругу сфотографировать ее обнаженной верхом на статуе Атакующего быка на Уолл-Стрит. Однако на улице, кроме них, оказались и другие люди.

Как сообщает «Лента.ру», молодая американка проигнорировала все рекомендации по защите от коронавируса, разделась на улице и залезла на бронзовую статую быка. Ее подруга делала фотографии на мобильный телефон.

Заметив человека с фотоаппаратом на улице, обе женщины поспешили скрыться. Однако тот успел сделать фото, которое распространил по сети.

Ранее сообщалось, что супермаркет Gerrity’s в американском штате Пенсильвания был вынужден снять с продажи продовольственные товары на 35 тысяч долларов после того, как женщина пришла в магазин и специально на них покашляла. Сообщается, что женщина кашляла на еду по всему продовольственному отделу, включая полки с мясом и выпечкой.

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#жизнь #коронавирус #США

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