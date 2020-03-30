Более 7,7 миллиона рублей накопительной пенсии выплатят амурчанам в апреле

В апреле Пенсионный фонд выплатит жителям Амурской области более 7,7 миллиона рублей накопительной пенсии. Самую большую сумму – 347 тысяч – получит житель Белогорска. Также выплаты накоплений более 200 тысяч рублей получат житель Райчихинска и два благовещенца.

Средний размер выплат – более 16,7 тысячи рублей. Суммы у всех разные, в зависимости от прежней заработной платы, стажа и уплаченных работодателем страховых взносов. Получатели больших сумм, как правило, являются участниками программы софинансирования пенсионных накоплений. Они с 2009 года или позже перечисляли на свой счет дополнительные взносы, которые удваивались государством.

Несмотря на поэтапное повышение возраста обращения за страховой пенсией, свои пенсионные накопления амурчане по-прежнему смогут получать при достижении возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно) при соблюдении следующих условий: мужчины 1953 года рождения и моложе, женщины 1957 года рождения и моложе; официальное трудоустройство с 2002 года и позже; уплата страховых взносов на накопительную пенсию; неполучение единовременной накопительной выплаты ранее; соблюдении условий для назначения страховой пенсии по старости, а также права на досрочное назначение пенсии (необходимого страхового стажа и количества индивидуальных пенсионных коэффициентов).

Возрастное требование относится и к получателям пенсии по инвалидности. Данная пенсия им может назначаться досрочно, но получить накопления они могут только в 55 лет – женщины и 60 лет – мужчины.

Кроме того, граждане старше 1953 года рождения и 1957 года рождения (мужчины и женщины соответственно), которые были индивидуальными предпринимателями с 2002 по 2006 годы и делали отчисления в Пенсионный фонд, также могут получить свои накопления, если ранее не обращались за выплатой, сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области.