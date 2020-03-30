Медики показали, как правильно мыть руки, открывать двери и чихать (видео)

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Сотрудники сети дорожно-клинических больниц «РЖД-Медицина» продемонстрировали, как действовать в быту, чтобы обезопасить себя и других от коронавируса. Появилось видео, где специалисты дают рекомендации, как правильно мыть руки, открывать двери, снимать перчатки и чихать.

Так, медики советуют людям не приближаться близко к друг другу, а находиться на определенном расстоянии. Вместо привычных рукопожатий следует использовать жесты приветствия. В видео, например, предлагают помахать друг другу рукой.

Не рекомендуется нажимать на кнопку вызова лифта подушечками пальцев. По мнению медиков, нужно нажать на нее согнутым пальцем. Открывать двери, взявшись за ручку, медики также запрещают. В этом случае советуют воспользоваться локтем. Кроме того, судя по видео, не стоит кистью открывать кран с водой и нажимать на дозатор с жидким мылом или антисепитиком.

Чихать советуют во внутреннюю сторону локтя, при этом согнув руку. Снимать перчатки необходимо стягивая, держа их за внешнюю сторону, а защитную маску сбоку – придерживая их за петельки.

Вдобавок ко всем правилам медики призывают к самоизоляции. «Берегите себя! Останься дома – помоги врачам», – призывают в видео.