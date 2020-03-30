Лера Кудрявцева рассказала о вечеринке, на которой контактировала с Львом Лещенко

После того как певец Лев Лещенко попал в больницу с коронавирусом, звезды шоу-бизнеса испугались за свое здоровье. Оказалось, что незадолго до установления диагноза у артиста, многие контактировали с ним на дне рождения сестры Игоря Крутого. Теперь знаменитости активно сдают анализы и самоизолируются.

О том, что 78-летний Лев Лещенко вместе с супругой оказался в больнице с коронавирусом, стало известно несколько дней назад. Сначала состояние артиста было довольно опасным, однако медикам удалось помочь певцу. Сейчас Лев Валерьянович лежит в обычной палате вместе с супругой, которая тоже заразилась вирусом.

Тем временем коллеги Лещенко сильно обеспокоены – они виделись с артистом на дне рождения Аллы Крутой. В зоне риска оказались Олег Газманов, Николай Басков и другие друзья композитора. У Игоря Николаева уже начались проблемы со здоровьем, а Лера Кудрявцева три дня ждет результатов теста. О подробностях вечеринки звезда вспоминает с тяжестью в сердце.

«Я не тот человек, который поддается панике. Но и панибратствовать с вирусом нельзя. Я надеюсь, что все будет хорошо. На всякий случай я тест сдала. Лев Валерьянович поздравил в тот вечер Аллочку Крутую. Он быстро уехал. Тогда еще не говорилось никуда не ходить, но уже все были осторожны. Люди, которые были в Куршевеле, к примеру, самоизолировались и на юбилей не пришли. Все уже ходили со спреями, но еще, конечно, без масок», – рассказала Лера.

Телеведущая осталась одна в московской квартире, чтобы не подвергать родственников опасности. Чтобы сдать анализы, Кудрявцева позвонила в скорую помощь, которая очень быстро среагировала на вызов. «Когда узнала, что творится с Лещенко, то сразу вызвала скорую. Сказала: "Ребята, я была в Дубае. Потом общалась с Лещенко". Через пять минут ко мне приехали. Я думала, буду ждать долго. Доктор был в специальной одежде. Целый час разговаривал со мной. У меня взяли мазок из носа и рта. Сказали, что желательно три дня посидеть дома. Если тест будет положительным, то мне позвонят», – цитирует ведущую StarHit.

Высказалась Кудрявцева и о недобросовестных коллегах, которые пытаются обогатиться на продаже масок в период пандемии. Так, производством средств гигиены занялись Тина Канделаки, Кети Топурия и другие звезды. Несмотря на то, что товар действительно нужный, цены на него довольно высоки – стоимость маски, в среднем, составляет три тысячи рублей. «Наживаться на чужом горе – это просто чудовищно», – завила телеведущая в программе «Звезды сошлись».

Сама же Лера пока чувствует себя хорошо и надеется, что в ближайшее время сможет увидеться с семьей. Кудрявцева призывает публику быть ответственнее и слушаться распоряжений властей, которые пытаются минимизировать заражение среди населения страны.