Амурский минтранс сообщил о сокращении автобусных рейсов

До 5 апреля сокращены автобусные рейсы на межмуниципальной маршрутной сети Приамурья. Меры направлены на профилактику распространения коронавирусной инфекции в регионе. Об этом корреспонденту Амур.инфо сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

В связи с нерабочей неделей, которая введена по указу президента РФ, дневные рейсы автобусов межмуниципального сообщения Приамурья работают по расписанию выходного дня. Сокращения коснулись лишь дневных рейсов, поэтому в утреннее и вечернее время поездки идут по расписанию.

«В непростое для региона время обращаемся ко всем работникам транспортной сферы, водителям, обслуживающим население: быть предельно осторожными, соблюдать меры личной гигиены, удостоверяться, что транспорт перед выездом прошел дезинфекцию. А пассажирам рекомендуем реже пользоваться общественным транспортом и соблюдать необходимые меры предосторожности. Не спешите без необходимости выйти на улицу, останьтесь дома», — призвал глава амурского минтранса Александр Зеленин.

В целях профилактики распространения коронавируса министерство транспорта и дорожного хозяйства области просит граждан максимально сократить поездки в общественном транспорте, а также ограничить поездки по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении.

Снижение пассажиропотока уже отмечено на рейсах в общественном транспорте как в муниципалитетах, так и на межгороде. На рейсах межсубъектного сообщения, на маршруте № 700 Благовещенск – Хабаровск – Благовещенск в выходные 21 и 22 марта перевезен 61 пассажир, а 28 и 29 марта – всего 43 пассажира.

Кроме того, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции принимаются серьезные меры санитарно-эпидемиологической безопасности на общественном транспорте и автовокзалах, ведется ежедневная дезинфекция транспорта, водители и сотрудники объектов транспортной инфраструктуры проходят ежедневный медицинский осмотр. Контроль за дезинфекцией и техническим состоянием автобусов муниципальной маршрутной сети возложена на администрации. По инструкции перед выходом на линию в салонах всех транспортных средств дважды в день должна проводиться полная дезинфекция, в течение дня должны обрабатываться поручни, перила, кассы, турникеты.

В аэропорту Благовещенска авиаперевозки совершаются по ранее запланированным расписаниям, и на текущий момент отмены авиарейсов пока нет.

Нет особых изменений и в железнодорожных перевозках на территории Приамурья. Как сообщили корреспонденту в РЖД, в Амурской области поезда идут по намеченному расписанию, хотя из-за уменьшения пассажиропотока в связи с карантинными мерами отменены железнодорожные рейсы в центральной полосе России.