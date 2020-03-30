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сегодня, 14:25 0

Приостановлена работа пассажирских коридоров Благовещенск – Хэйхэ

Приостановлена работа пассажирских коридоров Благовещенск – Хэйхэ
Фото: архив Амур.инфо

Временно приостановлена работа пассажирских коридоров через пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ. Это связано с нормативными актами, принятыми правительством РФ.

После получения соответствующих разъяснений от федерального центра, информация о возобновлении работы временных пассажирских коридоров будет сообщаться дополнительно, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

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#Китай #транспорт

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