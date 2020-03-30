Амурским школьникам предлагают побороться за миллион на учебу в вузе

В минувшие выходные стартовал всероссийский конкурс «Большая перемена». Он ориентирован на учеников 8-10 классов и призван помочь им раскрыться, показать, на что они способны. Испытания, предстоящие школьникам, учитывают их личные качества и интересы.

«Цель конкурса – помощь учащимся раскрыть те способности, которые не попадают в традиционную систему обучения в школе и соответствующие предметные олимпиады. Все мы – разные. "Большая перемена" намерена доказать, что не только олимпиадник, условно, по химии и математике, может быть успешным», – сообщают разработчики конкурса.

Победители «Большой перемены» получат миллион рублей на оплату обучения в вузе, до пяти баллов к портфолио достижений при поступлении, путевки в «Артек», а также возможность отправиться в «путешествие мечты» по стране. Кроме того, наградят и учебные заведения: топ-20 школ получат финансовую поддержку для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

В связи с вынужденными мерами дистанционного обучения школьники смогут на спецплощадке «Большая перемена» получить разноплановые знания, в зависимости от интересов. Также в рамках конкурса подросткам будут доступны для прохождения тесты на интеллект, эрудицию и профориентацию. А после – возможность получить консультацию ведущих экспертов.

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области, стать участником можно, зарегистрировавшись на официальном сайте конкурса БольшаяПеремена.дети, заявки принимаются до 22 июня включительно.

В финале конкурса, который состоится в октябре этого года, пройдет кейс-чемпионат, участие в нем примут 1 200 учеников вместе со своими учителями.

Организаторами конкурса являются автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ» и Российское движение школьников.