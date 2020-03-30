Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:11 1

Амурским школьникам предлагают побороться за миллион на учебу в вузе

Амурским школьникам предлагают побороться за миллион на учебу в вузе
Фото: pixabay.com

В минувшие выходные стартовал всероссийский конкурс «Большая перемена». Он ориентирован на учеников 8-10 классов и призван помочь им раскрыться, показать, на что они способны. Испытания, предстоящие школьникам, учитывают их личные качества и интересы.

«Цель конкурса – помощь учащимся раскрыть те способности, которые не попадают в традиционную систему обучения в школе и соответствующие предметные олимпиады. Все мы – разные. "Большая перемена" намерена доказать, что не только олимпиадник, условно, по химии и математике, может быть успешным», – сообщают разработчики конкурса.

Победители «Большой перемены» получат миллион рублей на оплату обучения в вузе, до пяти баллов к портфолио достижений при поступлении, путевки в «Артек», а также возможность отправиться в «путешествие мечты» по стране. Кроме того, наградят и учебные заведения: топ-20 школ получат финансовую поддержку для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

В связи с вынужденными мерами дистанционного обучения школьники смогут на спецплощадке «Большая перемена» получить разноплановые знания, в зависимости от интересов. Также в рамках конкурса подросткам будут доступны для прохождения тесты на интеллект, эрудицию и профориентацию. А после – возможность получить консультацию ведущих экспертов.

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области, стать участником можно, зарегистрировавшись на официальном сайте конкурса БольшаяПеремена.дети, заявки принимаются до 22 июня включительно.

В финале конкурса, который состоится в октябре этого года, пройдет кейс-чемпионат, участие в нем примут 1 200 учеников вместе со своими учителями.

Организаторами конкурса являются автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ» и Российское движение школьников.

Просмотров всего: 49

#конкурсы #образование #школа

распечатать


Коронавирус

Названа дата перерегистрации на основной период ЕГЭ
Общество

Из-за коронавируса перенесли даты проведения ЕГЭ и ОГЭ
Общество

Власти Приамурья опровергли информацию о досрочном завершении учебного года
Коронавирус 3

Большинство амурских студентов нерабочую неделю проведут на каникулах
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    20 секунд назад

    Раньше образование было бесплатным.

    Сейчас предлагают соревноваться, 1 человек из 1200 будет учиться бесплатно!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь