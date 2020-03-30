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сегодня, 14:08 11

Один на карантине, второй – нет: два заммэра Благовещенска вернулись из Таиланда

Один на карантине, второй – нет: два заммэра Благовещенска вернулись из Таиланда
Фото: www.amur.info

Два заместителя мэра Благовещенска оказались в Таиланде во время развития ситуации с коронавирусом. Игорь Берлинский приехал из-за границы 17 марта, Максим Ноженкин – 30 марта. Но под режим самоизоляции попал только один из них.

Что такое карантинный режим, проверит на себе только один из двух заместителей мэра – прибывший сегодня из Таиланда Максим Ноженкин. Его ждут две недели самоизоляции. «Заместитель мэра Максим Ноженкин находится в очередном отпуске, в настоящее время он вернулся из Таиланда. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора Ноженкин будет находиться в режиме самоизоляции и соблюдать все необходимые меры», – сообщили в мэрии города.

А вот второму заместителю мэра удалось обойтись без самоизоляции. Причина – в дате его возвращения в Приамурье. Игорь Берлинский прибыл из Таиланда 17 марта. При этом обязательная самоизоляция была введена для пассажиров, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, только со следующего дня. Поэтому Берлинский приступил к своим обязанностям уже 20 марта, прокомментировали в мэрии.

Как отметили в амурском Роспотребнадзоре, рекомендации одинаковы для всех, независимо от уровня занимаемой должности. «Самоизоляция была после 17 марта. То есть все, кто прибыл после этой даты, находятся на карантине. Кто прибыл ранее, могут работать, но, конечно, обращая внимание на свое состояние. Эпидситуация развивается, есть определенный инкубационный период. Если по его истечении состояние нормальное у человека, то карантин снимается», – сказали в ведомстве.

Тем временем остальные сотрудники администрации города Благовещенска работают в штатном режиме с учётом временного запрета на личный прием граждан. Исключение составляют женщины, имеющие детей в возрасте до 8 лет, и лица старше 60 лет. Для них по выбору предусмотрен либо удаленный режим работы, либо очередной оплачиваемый отпуск.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • архаровец77

    архаровец77
    18 минут назад

    Смотрите там Валентину К не заразите.

  • Демидыч

    Демидыч
    17 минут назад

    вот придурки-боже кто нами управляет

  • Мазепа

    Мазепа
    14 минут назад

    Расстрелять обоих!!!

  • V.M.

    V.M.
    11 минут назад



    «У наших людей в головах авось»

  • Tуман

    Tуман
    11 минут назад

    Даже щёчки загоревшие не покажешь никому

  • Tуман

    Tуман
    10 минут назад

    V.M. «У наших людей в головах авось»



    «У наших людей в головах авось»





    Это не люди, это замы

  • Alisa smail

    Alisa smail
    10 минут назад

    И они будут говорить, что делать. Жуть....

  • Tуман

    Tуман
    9 минут назад

    Мазепа

    Расстрелять обоих!!!



    Я бы выпорол недалёких

  • Мы Все

    Мы Все
    9 минут назад

    Жируют замы на наши налоги. Пришел работать, так работай без выходных и отпуска. Не желаешь в бизнес иди.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    8 минут назад

    Что можно говорить о сознательности "простых смертных", если "целый" заммера отправился отдыхать на моря с мыслью "меня это (коронавирус) не коснётся"...

  • Фортовая

    Фортовая
    3 минуты назад

    Без комментариев.... незаменимые видимо!!!

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