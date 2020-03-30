Один на карантине, второй – нет: два заммэра Благовещенска вернулись из Таиланда

Два заместителя мэра Благовещенска оказались в Таиланде во время развития ситуации с коронавирусом. Игорь Берлинский приехал из-за границы 17 марта, Максим Ноженкин – 30 марта. Но под режим самоизоляции попал только один из них.

Что такое карантинный режим, проверит на себе только один из двух заместителей мэра – прибывший сегодня из Таиланда Максим Ноженкин. Его ждут две недели самоизоляции. «Заместитель мэра Максим Ноженкин находится в очередном отпуске, в настоящее время он вернулся из Таиланда. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора Ноженкин будет находиться в режиме самоизоляции и соблюдать все необходимые меры», – сообщили в мэрии города.

А вот второму заместителю мэра удалось обойтись без самоизоляции. Причина – в дате его возвращения в Приамурье. Игорь Берлинский прибыл из Таиланда 17 марта. При этом обязательная самоизоляция была введена для пассажиров, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, только со следующего дня. Поэтому Берлинский приступил к своим обязанностям уже 20 марта, прокомментировали в мэрии.

Как отметили в амурском Роспотребнадзоре, рекомендации одинаковы для всех, независимо от уровня занимаемой должности. «Самоизоляция была после 17 марта. То есть все, кто прибыл после этой даты, находятся на карантине. Кто прибыл ранее, могут работать, но, конечно, обращая внимание на свое состояние. Эпидситуация развивается, есть определенный инкубационный период. Если по его истечении состояние нормальное у человека, то карантин снимается», – сказали в ведомстве.

Тем временем остальные сотрудники администрации города Благовещенска работают в штатном режиме с учётом временного запрета на личный прием граждан. Исключение составляют женщины, имеющие детей в возрасте до 8 лет, и лица старше 60 лет. Для них по выбору предусмотрен либо удаленный режим работы, либо очередной оплачиваемый отпуск.