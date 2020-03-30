В Амурской области зафиксированы первые лесные пожары

30 марта в семь часов утра в Амурской области были зафиксированы первые лесные пожары. Все три возгорания на площади 14 гектаров зафиксированы на территории Архаринского района.

Один был зафиксирован в 3 километрах от села Пашково, площадь возгорания составила 5 гектаров. На его тушении сейчас работают семь сотрудников Архаринского лесхоза.

Второй и третий пожары были обнаружены на землях сельхозназначений с помощью космического мониторинга с привязкой к населенным пунктам Новопокровка и Новосергеевка. На тушении уже работают 28 человек – это сотрудники парашютно-пожарной службы, десантно-пожарной службы архаринского авиаотделения «Амурской авиабазы» и пожарные пожарной части № 61 противопожарной службы области.

Всего на тушении первых природных пожаров задействовано 35 человек и 4 единицы техники. Угрозы населенным пунктам нет, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

С 30 марта в Благовещенске и восьми районах области – Архаринском, Благовещенском, Бурейском, Завитинском, Константиновском, Михайловском, Ромненском, Тамбовском – открыт пожароопасный сезон. Также на этих территориях установлен особый противопожарный режим.

Во время особого противопожарного режима запрещается жечь траву, мусор, разводить костры и посещать леса. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях ОПР согласно статье 8.32 КоАП РФ влечет наложение на граждан административного штрафа в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.