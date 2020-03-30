В Приамурье офисы ДЭК переходят на дистанционное обслуживание

Фото: rao-esv.ru

В связи с распространением коронавирусной инфекции, решениями правительства РФ и связанными с пандемией ограничительными мерами ПАО «ДЭК» вынуждено временно перейти на дистанционное обслуживание. С 30 марта в офисах компании прием будет приостановлен.

Для решения всех возникающих вопросов ДЭК рекомендует использовать электронные сервисы и телефоны горячей линии. Клиентам единых расчетно-информационных центров дополнительно предоставляется возможность обслуживания посредством расположенных рядом с центрами инфоматов.

Энергетики просят заблаговременно осуществить регистрацию в личном кабинете, что позволит удаленно взаимодействовать с компанией. Регистрация осуществляется без посещения офиса на сайте ДЭК в разделе «Личный кабинет». Также доступна бесплатная мобильная версия сервиса, скачать которую можно в магазине приложений Google Play или App Store, набрав в строке поиска «ДЭК».

Получить или предоставить копии документов можно через сервис «Интернет-приемная» на сайте ДЭК. Для оформления заявок, решения вопросов по подключению, сверки оплат, консультаций по иным вопросам введен дополнительный номер контактного центра: 8 800 775 3 777.

Получить консультацию по любой теме можно в личном кабинете клиента или в «Интернет-приемной» на сайте ДЭК, по телефонам контактного центра: 8 (800) 100-3-777, 8-800- 775-3-777, с 8:00 до 17:00 в будние дни, или по телефонам указанным в квитанции.

Оплатить потребленные услуги без комиссии можно через личный кабинет на официальном сайте компании www.dvec.ru, в мобильном приложении ПАО «ДЭК», на сайте ПАО «ДЭК» в разделе «Оплата банковской картой онлайн», через интернет-банкинг или мобильные приложения банков, в системе «Город» на сайте kvartplata.ru, в мобильном приложении «Квартплата +».