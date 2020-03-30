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сегодня, 13:35 7

Роспотребнадзор не планирует проверять здоровье пассажиров на внутренних авиарейсах

Роспотребнадзор не планирует проверять здоровье пассажиров на внутренних авиарейсах
Фото: crimeapress.info

Руководитель амурского Роспотребнадзора Ольга Курганова пояснила, что прибывающих в Благовещенск граждан на внутренних рейсах не проверяют на признаки заболевания коронавирусной инфекцией. Телевизионный контроль на перемещающихся в пределах России людей пока не предусмотрен.

Как сообщало Амур.инфо, первый случай коронавируса в Приамурье был зафиксирован у прилетевшей из Москвы амурчанки. 25 марта она и еще 60 пассажиров покинули приземлившийся в Благовещенске самолет и отправились к своему месту назначения. 29 марта заболевшая почувствовала недомогание и обратилась к врачам за помощью.

28 марта, еще до выявления опасной вирусной инфекции, губернатор Приамурья предложил проверять пассажиров внутренних рейсов в Благовещенске. По мнению Василия Орлова, для пассажиров внутренних рейсов, прибывающих в городской аэропорт, необходимо организовать тепловизионный контроль.

Но, как поясняют в Роспотребнадзоре, тепловизионный контроль по двойному режиму проводится только на международных рейсах.

«Наряду с этим, я еще раз подчеркиваю социальную ответственность, все должны понимать, что есть определенные осложнения ситуации в регионах, – объяснила руководитель ведомства. – Наши амурчане, вернувшись из поездок в том числе по внутренним рейсам, должны быть крайне внимательными к своему здоровью и при малейших признаках ухудшения обращаться на линию 112, говорить об этом. Медики подключатся и проведут необходимые мероприятия».

Роспотребнадзор за все время выявления признаков заболевания коронавирусом отследил более семи тысяч контактов лиц, которые приезжают в Амурскую область.

«Мы отслеживаем контакты. На сегодня отследили все, они анализируются и расширяется этот пункт (…), – продолжила Ольга Курганова. – Здесь идет то сито, которое мы просеиваем, смотрим и анализируем. Приезжают не только самолетами, но и железнодорожным транспортом и так далее. Система работает. У нас плотная работа с органами миграционной службы, более того, крупные работодатели, когда мы обращаемся за оперативной работой, все работают в оперативном режиме. В любое время – 24:00 или 2:00 – все люди работают для того, чтобы эти контакты максимально быстро найти и принять по ним соответствующие меры».

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    42 минуты назад

    это идиотизм или предательство?

  • Gorojanka

    Gorojanka
    38 минут назад

    А зачем постфактум проводить работу и отслеживать контакты, если намного проще изначально по приезду выявлять заболевших?

    А ещё лучше на 14 дневный карантин всех приезжающих без исключения, как тех, что из Уханя вывозили.

  • Stela

    Stela
    31 минута назад

    Губернатор предложил проверять всех прибывающих пассажиров.... А Курганова против. Странно.

  • Scoville

    Scoville
    30 минут назад

    До сих пор в аптеках масок нету, а вам блин рейсы проверять. Заболеете, сами приползете.

  • Охранник

    Охранник
    27 минут назад

    Неожиданно!

  • paravis

    paravis
    22 минуты назад



    ~~Телевизионный контроль на перемещающихся в пределах России людей пока не предусмотрен.



    Не доросли ещё до звёзд шоу.

  • Alisa smail

    Alisa smail
    12 минут назад

    Конечно в шоке, про ответственность говорят. Ребят, вы своими решениями область поставите на колени. Просмотрите опыт Израиля, там всех закрыли на 14 недели, чтобы потом выявить кто болен, закрыли границы и.т. ещё раньше. При этом другая медицина. А мы на что надеемся, что пронисет. Вы будите ответственны за все происходящее.

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