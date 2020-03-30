Роспотребнадзор не планирует проверять здоровье пассажиров на внутренних авиарейсах

Руководитель амурского Роспотребнадзора Ольга Курганова пояснила, что прибывающих в Благовещенск граждан на внутренних рейсах не проверяют на признаки заболевания коронавирусной инфекцией. Телевизионный контроль на перемещающихся в пределах России людей пока не предусмотрен.

Как сообщало Амур.инфо, первый случай коронавируса в Приамурье был зафиксирован у прилетевшей из Москвы амурчанки. 25 марта она и еще 60 пассажиров покинули приземлившийся в Благовещенске самолет и отправились к своему месту назначения. 29 марта заболевшая почувствовала недомогание и обратилась к врачам за помощью.

28 марта, еще до выявления опасной вирусной инфекции, губернатор Приамурья предложил проверять пассажиров внутренних рейсов в Благовещенске. По мнению Василия Орлова, для пассажиров внутренних рейсов, прибывающих в городской аэропорт, необходимо организовать тепловизионный контроль.

Но, как поясняют в Роспотребнадзоре, тепловизионный контроль по двойному режиму проводится только на международных рейсах.

«Наряду с этим, я еще раз подчеркиваю социальную ответственность, все должны понимать, что есть определенные осложнения ситуации в регионах, – объяснила руководитель ведомства. – Наши амурчане, вернувшись из поездок в том числе по внутренним рейсам, должны быть крайне внимательными к своему здоровью и при малейших признаках ухудшения обращаться на линию 112, говорить об этом. Медики подключатся и проведут необходимые мероприятия».

Роспотребнадзор за все время выявления признаков заболевания коронавирусом отследил более семи тысяч контактов лиц, которые приезжают в Амурскую область.

«Мы отслеживаем контакты. На сегодня отследили все, они анализируются и расширяется этот пункт (…), – продолжила Ольга Курганова. – Здесь идет то сито, которое мы просеиваем, смотрим и анализируем. Приезжают не только самолетами, но и железнодорожным транспортом и так далее. Система работает. У нас плотная работа с органами миграционной службы, более того, крупные работодатели, когда мы обращаемся за оперативной работой, все работают в оперативном режиме. В любое время – 24:00 или 2:00 – все люди работают для того, чтобы эти контакты максимально быстро найти и принять по ним соответствующие меры».