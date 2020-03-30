Амурчанин призвал к самоизоляции стихами Бродского (видео)

Фото: скриншот видео

Амурчанин на фоне распространения коронавируса призвал жителей региона к самоизоляции. Сделал он это необычным образом – записал видео, в котором прочитал стихотворение Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты».

Видео амурчанин выложил на своей странице в Инстаграме, которую ведет под псевдонимом Александр Генри. Пост набрал более 10 тысяч просмотров.

«Оно очень в тему сейчас, мне кажется. И как мотивация для людей, чтобы они из комнаты не выходили, не заражали других и сами не заражались», – сказал он.

«Коронавирус = самоизоляция "Не выходи из комнаты" (Иосиф Бродский). В школьные годы это стихотворение мне просто нравилось, но чем старше становишься, тем больше понимаешь его смысл. Почти каждая строчка пропитана подтекстом и приходится додумывать самому. Именно поэтому у этого стихотворения "миллион" трактовок», – гласит подпись к видео.

Как писало Амур.инфо, в Амурской области 29 марта был зарегистрирован первый завозной случай коронавирусной инфекции. Больная посещала королевство Марокко. Сейчас ее состояние здоровья медики оценивают как удовлетворительное.