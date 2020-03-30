Амурчанин призвал к самоизоляции стихами Бродского (видео)
Амурчанин на фоне распространения коронавируса призвал жителей региона к самоизоляции. Сделал он это необычным образом – записал видео, в котором прочитал стихотворение Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты».
Видео амурчанин выложил на своей странице в Инстаграме, которую ведет под псевдонимом Александр Генри. Пост набрал более 10 тысяч просмотров.
«Оно очень в тему сейчас, мне кажется. И как мотивация для людей, чтобы они из комнаты не выходили, не заражали других и сами не заражались», – сказал он.
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В школьные годы это стихотворение мне просто нравилось, но чем старше становишься, тем больше понимаешь его смысл💪 Почти каждая строчка пропитана подтекстом и приходится додумывать самому😊 Именно поэтому у этого стихотворения "миллион" трактовок... . Давно хотел попробовать его рассказать, жду ваших комментариев 😉 . . #сидимдомабелогорск #коронавирус #белогорск #самоизоляция #стихи #меланхолия #иосифбродский #осень #настроение #белогорск #благовещенск #инкогнито
«Коронавирус = самоизоляция "Не выходи из комнаты" (Иосиф Бродский). В школьные годы это стихотворение мне просто нравилось, но чем старше становишься, тем больше понимаешь его смысл. Почти каждая строчка пропитана подтекстом и приходится додумывать самому. Именно поэтому у этого стихотворения "миллион" трактовок», – гласит подпись к видео.
Как писало Амур.инфо, в Амурской области 29 марта был зарегистрирован первый завозной случай коронавирусной инфекции. Больная посещала королевство Марокко. Сейчас ее состояние здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
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