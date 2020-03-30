Названа дата перерегистрации на основной период ЕГЭ

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В Приамурье перерегистрироваться на основной период ЕГЭ–2020 участники досрочного периода могут до 8 апреля. Соответствующее письмо Рособрнадзор направил в региональные органы управления образования.

Сроки перерегистрации участников досрочного периода ЕГЭ-2020 года на основной период экзаменов, в связи с указом президента об объявлении в Российской Федерации нерабочими дней с 30 марта по 3 апреля, продлены с 1 апреля до 8 апреля.

Даты сдачи ЕГЭ участниками досрочного периода были перенесены, они будут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ) в основной период.

Подавляющее большинство зарегистрированных на досрочный период участников – это выпускники прошлых лет. Они сдадут ЕГЭ в резервные дни основного периода, выпускники текущего года – в основные дни. При совпадении дат экзаменов по разным предметам, либо если по объективным причинам, подтвержденным документально, тот или иной участник не может сдавать экзамен в указанный срок, государственные экзаменационные комиссии регионов могут его перенести.

Заявления об изменении сроков сдачи ЕГЭ и ГВЭ подаются в региональную государственную экзаменационную комиссию по форме и в места, определенные региональным министерством образования. Каждый регион сам решает, в какой форме, где и как он будет принимать заявления об изменении сроков экзаменов. Вместе с тем, Рособрнадзор просит региональные органы управления образования по возможности организовать прием заявлений в дистанционной форме с соблюдением требований законодательства в области защиты персональных данных, сообщает министерство образования и науки Амурской области.