Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:17 0

Названа дата перерегистрации на основной период ЕГЭ

Названа дата перерегистрации на основной период ЕГЭ
Фото: Амур.инфо

В Приамурье перерегистрироваться на основной период ЕГЭ–2020 участники досрочного периода могут до 8 апреля. Соответствующее письмо Рособрнадзор направил в региональные органы управления образования.

Сроки перерегистрации участников досрочного периода ЕГЭ-2020 года на основной период экзаменов, в связи с указом президента об объявлении в Российской Федерации нерабочими дней с 30 марта по 3 апреля, продлены с 1 апреля до 8 апреля.

Даты сдачи ЕГЭ участниками досрочного периода были перенесены, они будут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ) в основной период.

Подавляющее большинство зарегистрированных на досрочный период участников – это выпускники прошлых лет. Они сдадут ЕГЭ в резервные дни основного периода, выпускники текущего года – в основные дни. При совпадении дат экзаменов по разным предметам, либо если по объективным причинам, подтвержденным документально, тот или иной участник не может сдавать экзамен в указанный срок, государственные экзаменационные комиссии регионов могут его перенести.

Заявления об изменении сроков сдачи ЕГЭ и ГВЭ подаются в региональную государственную экзаменационную комиссию по форме и в места, определенные региональным министерством образования. Каждый регион сам решает, в какой форме, где и как он будет принимать заявления об изменении сроков экзаменов. Вместе с тем, Рособрнадзор просит региональные органы управления образования по возможности организовать прием заявлений в дистанционной форме с соблюдением требований законодательства в области защиты персональных данных, сообщает министерство образования и науки Амурской области.

Просмотров всего: 721

#коронавирус #образование

распечатать


Коронавирус

Амурчанин призвал к самоизоляции стихами Бродского (видео)
В России и мире

Итальянский фотограф, чтобы не остаться без работы, начал фотографировать девушек через веб-камеру
Коронавирус 13

Первый круг контактных с больной коронавирусом здоров (видео)
Общество 1

Сотрудники полиции контролируют соблюдение карантина в Амурской области
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь