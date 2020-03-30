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сегодня, 12:05 0

Итальянский фотограф, чтобы не остаться без работы, начал фотографировать девушек через веб-камеру

Итальянский фотограф, чтобы не остаться без работы, начал фотографировать девушек через веб-камеру
Фото: instagram.com/alessioalbi/

Италия закрыта на общенациональный карантин и большинство граждан сейчас остались без работы. Но искусство всегда найдёт пути реализации, пусть даже и дистанционно.

Фотограф Алессио Альби решил проблему. Он начал фотографировать моделей с помощью веб-камер их гаджетов.

У модели и фотографа нет физического контакта, модель и фотограф могут находиться в тысячах километров друг от друга.

«Мы с Алисой на карантине, в 200 километрах друг от друга, спонтанно организовали фотосессию с помощью веб-камеры ноутбука», – поделился под одним из фото Алессио.

Хоть качество встроенной камеры ноутбука высоким не назовёшь, фотографии сложно упрекнуть в недостаточной художественной ценности.

«Изоляция совсем не означает, что мы обязаны прекратить творить. Нам повезло жить в эпоху, когда есть все необходимые ресурсы. Оставайтесь дома», – цитирует фотографа Life.

Некоторые пользователи в комментариях не оценили работу фотографа, заявив, что снимки не отличаются от обыкновенных селфи, которые сейчас делают все. Однако Альби заявил, что в процессе он сам выстраивал кадр и говорил модели, в какую позу встать.

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#жизнь #коронавирус #работа

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