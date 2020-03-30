В Приамурье отмечены высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах

Амурская область заняла 10 место из 81-го в рейтинге российских регионов по зарплатам в малых и средних населенных пунктах. Сахалинская область расположилась на 5 месте, Якутия – на 7-м.

Исследование подготовили эксперты агентства РИА Рейтинг по данным Росстата. Средние зарплаты в малых и средних населенных пунктах рассчитаны для каждого региона отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тысяч человек) и региональных столиц. Они определены на основе муниципальной и региональной статистики по крупным и средним предприятиям за 2018 и 2019 годы. Зарплаты приведены с учетом выплаты НДФЛ. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг рассчитана в среднем за 12 месяцев 2019 года. В рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус федеральных городов, а также Республика Ингушетия, по которой нет релевантных данных.

В рейтинге, опубликованном РИА Новости, приводятся следующие показатели Амурской области: отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2019 году – 3,54; средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах в 2019 году – 50,6 тысячи рублей; прирост зарплаты в 2019 году – 11,2 %; отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах к средней зарплате по региону – 1,04.

На первом месте рейтинга находится Ямало-Ненецкий автономный округ, на втором – Тюменская область, на третьем – Магаданская область. В аутсайдерах оказались: Кабардино-Балкарская Республика – 79-е, Республика Калмыкия – 80-е, Чеченская Республика – 81-е.