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сегодня, 11:57 8

В Приамурье отмечены высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах

В Приамурье отмечены высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах
Фото: pixabay.com

Амурская область заняла 10 место из 81-го в рейтинге российских регионов по зарплатам в малых и средних населенных пунктах. Сахалинская область расположилась на 5 месте, Якутия – на 7-м.

Исследование подготовили эксперты агентства РИА Рейтинг по данным Росстата. Средние зарплаты в малых и средних населенных пунктах рассчитаны для каждого региона отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тысяч человек) и региональных столиц. Они определены на основе муниципальной и региональной статистики по крупным и средним предприятиям за 2018 и 2019 годы. Зарплаты приведены с учетом выплаты НДФЛ. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг рассчитана в среднем за 12 месяцев 2019 года. В рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус федеральных городов, а также Республика Ингушетия, по которой нет релевантных данных.

В рейтинге, опубликованном РИА Новости, приводятся следующие показатели Амурской области: отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2019 году – 3,54; средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах в 2019 году – 50,6 тысячи рублей; прирост зарплаты в 2019 году – 11,2 %; отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах к средней зарплате по региону – 1,04.

На первом месте рейтинга находится Ямало-Ненецкий автономный округ, на втором – Тюменская область, на третьем – Магаданская область. В аутсайдерах оказались: Кабардино-Балкарская Республика – 79-е, Республика Калмыкия – 80-е, Чеченская Республика – 81-е.

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#работа #экономика

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    лопни мои глазоньки!!

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Все в малые населённые пункты!

  • Набиулин

    Набиулин
    2 часа назад

    Да там ,что выше десяти тыщ-уже высоко.

    Не берите в голову.

  • Азимут 555

    Азимут 555
    2 часа назад

    Тамбовка, Поярково, Ивановка, Завитая и Райчихинск. Это про них?? )) Или это про годовой доход - 50 тыс.?

  • vertex

    vertex
    2 часа назад



    Исследование подготовили эксперты агентства РИА Рейтинг по данным Росстата.



    "В ЦЗН пусть сходят посмотрят"

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    1 час назад

    газовики-нефтяники подкорректировали. что у первых мест, что у нас. вот и вся статистика.......

  • grod

    grod
    57 минут назад

    самим писакам то хоть смешно ?

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    48 минут назад

    А чего авторам то смеяться? Сразу понятно что статья заказная.

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