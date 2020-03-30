Первый круг контактных с больной коронавирусом здоров (видео)

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В областном правительстве прошла очередная пресс-конференция с оперативной информацией по коронавирусу. Руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Курганова рассказала о том, как удалось выявить первый случая заражения в регионе и в каком состоянии сейчас находится пациентка.

Стало известно, что амурчанка вернулась из королевства Марокко. В Благовещенск она летела рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии» из Москвы через Екатеринбург. Сейчас ее состояние здоровья медики оценивают, как удовлетворительное. За весь период нахождения у нее не было повышенной температуры. О возможном риске заражения женщина предупредила сама по телефону горячей линии – 112.

Заболевшая госпитализирована в изолированный бокс областной инфекционной больницы.

«Женщина, понимая и поступая социально-ответственно, изолировалась по возвращении в Благовещенск. Она находилась дома, не ходила по магазинам, к друзьям, на работу. Она наблюдала за собой. Учитывая ту информационную работу, которую мы проводим, она обратилась на службу 112. Рассказала о той ситуации, которая произошла. К ней выехали медицинские работники, провели необходимые исследования. Женщина была оперативно госпитализирована по этим фактам в инфекционную больницу. Состояние у нее удовлетворительное. Сегодня утром я с ней общалась и хотела бы, пользуясь случаем, публично поблагодарить эту молодую женщину за то, что она поступила очень социально-ответственно в этой ситуации, поскольку выполнение ею лично этих рекомендаций позволило минимизировать количество контактов», – отметила Ольга Курганова.

Глава областного Роспотребнадзора заметила, что все лица, которые летели на одном борту с больной, персонифицированы. Определен первый круг контактных с ней граждан, которые в первую очередь находятся в зоне риска. Таких 9 человек. Они уже находятся в медицинском учреждении, прошли анализ на коронавирус. У всех результат отрицательный.

Еще 34 человека с этого рейса находятся под наблюдением в стационаре. 25 марта на самолете в Благовещенск прибыл 61 человек.

На борту самолета из Москвы были выявлены лица, которые не являются амурчанами, они приехали в область из других регионов. По заявлению Ольги Кургановой, они все персонифицированы, найдены, с ними работают.

Тем временем, 30 марта в Благовещенск прибыл еще один борт из Пхукета. На нем прибыло 311 человек. Три человека выявлены с повышенной температурой. С ними работают специалисты.