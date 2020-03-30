Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:47 24

Первый круг контактных с больной коронавирусом здоров (видео)

Первый круг контактных с больной коронавирусом здоров (видео)

Обновлено: 12:27

В областном правительстве прошла очередная пресс-конференция с оперативной информацией по коронавирусу. Руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Курганова рассказала о том, как удалось выявить первый случая заражения в регионе и в каком состоянии сейчас находится пациентка.

Стало известно, что амурчанка вернулась из королевства Марокко. В Благовещенск она летела рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии» из Москвы через Екатеринбург. Сейчас ее состояние здоровья медики оценивают, как удовлетворительное. За весь период нахождения у нее не было повышенной температуры. О возможном риске заражения женщина предупредила сама по телефону горячей линии – 112.

Заболевшая госпитализирована в изолированный бокс областной инфекционной больницы.

«Женщина, понимая и поступая социально-ответственно, изолировалась по возвращении в Благовещенск. Она находилась дома, не ходила по магазинам, к друзьям, на работу. Она наблюдала за собой. Учитывая ту информационную работу, которую мы проводим, она обратилась на службу 112. Рассказала о той ситуации, которая произошла. К ней выехали медицинские работники, провели необходимые исследования. Женщина была оперативно госпитализирована по этим фактам в инфекционную больницу. Состояние у нее удовлетворительное. Сегодня утром я с ней общалась и хотела бы, пользуясь случаем, публично поблагодарить эту молодую женщину за то, что она поступила очень социально-ответственно в этой ситуации, поскольку выполнение ею лично этих рекомендаций позволило минимизировать количество контактов», – отметила Ольга Курганова.

Глава областного Роспотребнадзора заметила, что все лица, которые летели на одном борту с больной, персонифицированы. Определен первый круг контактных с ней граждан, которые в первую очередь находятся в зоне риска. Таких 9 человек. Они уже находятся в медицинском учреждении, прошли анализ на коронавирус. У всех результат отрицательный.

Еще 34 человека с этого рейса находятся под наблюдением в стационаре. 25 марта на самолете в Благовещенск прибыл 61 человек.

На борту самолета из Москвы были выявлены лица, которые не являются амурчанами, они приехали в область из других регионов. По заявлению Ольги Кургановой, они все персонифицированы, найдены, с ними работают.

Тем временем, 30 марта в Благовещенск прибыл еще один борт из Пхукета. На нем прибыло 311 человек. Три человека выявлены с повышенной температурой. С ними работают специалисты.

Просмотров всего: 5832

#коронавирус

распечатать


Коронавирус 11

Один на карантине, второй – нет: два заммэра Благовещенска вернулись из Таиланда
Коронавирус

В Приамурье офисы ДЭК переходят на дистанционное обслуживание
Коронавирус 7

Роспотребнадзор не планирует проверять здоровье пассажиров на внутренних авиарейсах
Коронавирус 1

Амурчанин призвал к самоизоляции стихами Бродского (видео)
Комментарии
Показать все (24) Обсудить на форуме
  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    1 час назад

    Всё станет ясно позже.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Глядя на Ольгу Курганову не испытываю жизненного оптимизма.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Ой, мы тоже все благодарим данную женщину.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Не говори ГОП,-пока не перепрыгнешь...

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    1 час назад

    А была...ли девочка...или не было???

  • 28Unknown

    28Unknown
    1 час назад

    «Удалось выявить» не совсем в данном случае корректная формулировка, прибывшая женщина, сама, самостоятельно, соблюдая рекомендации сообщила во все службы и организации о возможном инифицировании, далее самоизолировалась, исключила все социальные контакты, а позже так же сама сообщила о возможном наличии симптомов заболевания ! Вопрос где роль Роспотребнадзора во всей этой ситуации и что в данном конкретном случае они выявили, учитывая, что прибывшая женщина просто сама, поступила более чем ответственно ?!

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    1 час назад

    Все хорошо,но как забавно когда город по одной команде надел маски ...и город опустил.. как в песне ..

    Я от страха отучал себя постепенно...

    Ап и тигры у ног моих сели..

    Ап и с лестниц своих в глаза мне глядят..

  • 28Unknown

    28Unknown
    1 час назад

    «Удалось выявить» не совсем в данном случае корректная формулировка, прибывшая женщина, сама, самостоятельно, соблюдая рекомендации сообщила во все службы и организации о возможном инифицировании, далее самоизолировалась, исключила все социальные контакты, а позже так же сама сообщила о возможном наличии симптомов заболевания ! Вопрос где роль Роспотребнадзора во всей этой ситуации и что в данном конкретном случае они выявили, учитывая, что прибывшая женщина просто сама, поступила более чем ответственно ?!

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    1 час назад

    Посмотрел Ольгу Петровну...хоть она объяснила...что на надо носить маску на улице..это даже опасно..

  • MadNigra

    MadNigra
    1 час назад

    Почему Оля даёт интервью без "намордника"?

    Бессмертная штоле - или это она так пример населению преподаёт?

    Куда смотрит губернатор - выдайте её противогаз - пусть личным примером вдохновляет граждан.

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    1 час назад

    MadNigraПочему Оля даёт интервью без "намордника"?

    Бессмертная штоле - или это она так пример населению преподаёт?

    Куда смотрит губернатор - выдайте её противогаз - пусть личным примером вдохновляет граждан.


    Оля понимает, что это не эффективный метод защиты...

    А вы пилите гирю...пилите..

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    А с Хабаровска отдельным купе ехала?

  • Азимут 555

    Азимут 555
    1 час назад

    Амурчанин28

    MadNigra

    Почему Оля даёт интервью без "намордника"?

    Бессмертная штоле - или это она так пример населению преподаёт?

    Куда смотрит губернатор - выдайте её противогаз - пусть личным примером вдохновляет граждан.



    Оля понимает, что это не эффективный метод защиты... А вы пилите гирю...пилите..


    Китайцы высказали совсем другое мнение о масках. У них опыт.

  • Всё серьезно

    Всё серьезно
    53 минуты назад

    Амурчанин28

    А была...ли девочка...или не было???



    Во-во. Марокко, ага. Там эпидситуация на порядок лучше, чем в Москве.

    Зато московские рейсы никто из Роспотребнадзора не мониторит. Деятельница...

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    51 минута назад

    Ты посмотри ка, какое наглое враньё))

  • Астана

    Астана
    45 минут назад

    Эта Курганова только свою задницу прикрывала когда детскую гематологию гнобили

  • Демидыч

    Демидыч
    39 минут назад

    гнать таких работников надо

  • кром1

    кром1
    38 минут назад

    Сколько желчи, злобы, ненависти у всезнающих умников. Страна плохая, а мы есть все вместе страна и то, что имеем, имеем потому что мы такие. Блин, как же уже тошнит от желчегонных критиканов. Ну будьте, пожалуйста, терпимее, добрее...

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    26 минут назад

    кром1

    Сколько желчи, злобы, ненависти у всезнающих умников. Страна плохая, а мы есть все вместе страна и то, что имеем, имеем потому что мы такие. Блин, как же уже тошнит от желчегонных критиканов. Ну будьте, пожалуйста, терпимее, добрее...



    Вот эти вздохи по стране и выкрики, всё что происходит в стране - это мы виноваты, и газпром, всеобщее достояние! - Оставь в своей пустой голове..

    Люди не дураки в обшей массе и прекрасно понимают что управление страной на протяжении 20 лет - бездарное)) Клептократтическое)) Думают только о собственном благосостоянии дорвавшись до любого уровня власти!

  • Азимут 555

    Азимут 555
    24 минуты назад

    кром1

    Сколько желчи, злобы, ненависти у всезнающих умников. Страна плохая, а мы есть все вместе страна и то, что имеем, имеем потому что мы такие. Блин, как же уже тошнит от желчегонных критиканов. Ну будьте, пожалуйста, терпимее, добрее...



    Это, конечно, да. Только к "везунчикам", которые в марте поперлись искать приключений на зандицу себе и нам и везут их , чего-то не получается быть терпимым.

  • Мы Все

    Мы Все
    12 минут назад

    Развели сотни две структур надзирающих, да еще муниципалитеты. А кто отвечает конкретно нет. Все какие-то не до меры.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    10 минут назад

    Сколько у Ольги Кургановой из личного состава уехали отдыхать за рубеж? Я не санитарный врач и то рекомендовал своим подчинённым сдать путёвки и остаться дома в отпуске.

  • Alisa smail

    Alisa smail
    7 минут назад

    О чем вы, зам мэра плевали на нее и на всех, поехали. Пример показан.

  • Riddick

    Riddick
    3 минуты назад

    КВЖД наса а не васа

    Сколько у Ольги Кургановой из личного состава уехали отдыхать за рубеж? Я не санитарный врач и то рекомендовал своим подчинённым сдать путёвки и остаться дома в отпуске.



    В одном муниципалитете жена санитарного врача прилетела из Вьетнама в конце марта. Сам санитарный врач ходит на штабы, где весь командный состав муниципалитета.

    Где гарантия, что он уже не перезаражал всех?

    Как на Ставрополье может случиться, если не хуже.

    Прикольный заголовок может получиться "Начальник местного Роспотребнадзора заразил коронавирусом местный штаб по борьбе с коронавирусом"

Показать все (24) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь