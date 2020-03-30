Сотрудники полиции контролируют соблюдение карантина в Амурской области

В Амурской области полицейские продолжают проводить мероприятия по предупреждению распространения коронавируса. Сформирован временный оперативный штаб УМВД по мониторингу обстановки на территории региона, координации действий сил и средств, сбору и анализу поступающей информации.

Управлением МВД налажено взаимодействие с правительством Амурской области, управлением Роспотребнадзора и другими заинтересованными ведомствами по вопросам взаимообмена значимой информацией и координации совместных действий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В круглосуточном режиме идет сбор информации о лицах, пересекающих Государственную границу Российской Федерации и прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

На территории области действуют оперативные мобильные бригады, в состав которых входят представители местного самоуправления, Роспотребнадзора, здравоохранения и органов внутренних дел. Они контролируют соблюдение карантинных мероприятий и режима самоизоляции гражданами, в первую очередь, прибывшими из-за рубежа. В частности, в настоящий момент организованы проверки жителей Амурской области, прибывших в 20-х числах марта из-за границы, в том числе которым вручены постановления главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции по месту жительства.

Ежедневно в подобных мероприятиях задействуется около 40 сотрудников полиции. В случае выявления фактов несоблюдения режима самоизоляции, нарушитель может быть привлечён к административной ответственности по статьям 19.4, 19.5 КоАП РФ. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовые заболевания людей, смерть человека предусмотрена уголовная ответственность (статья 236 УК РФ) и наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

На базе больницы села Волково Благовещенского района развернут изолятор для временного размещения иностранных граждан, имеющих вид на жительство в Российской Федерации, где организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции и управления Росгвардии.

Также органами внутренних дел осуществляется контроль над соблюдением установленного временного запрета посещения определённых общественных мест детьми до 16 лет без сопровождения родителей. При выявлении таких фактов детей передают законным представителям и проводят разъяснительную работу.

Кроме того, сотрудники полиции организовывают проверки предприятий, деятельность которых согласно распоряжению губернатора Амурской области должна быть приостановлена. Инспекторы ГИБДД при работе с участниками дорожного движения напоминают водителям и пешеходам о строгом соблюдении не только правил дорожного движения, но и карантинных мероприятий.

Амурская полиция призывает граждан ответственно отнестись к рекомендациям и ограничительным мерам, без необходимости не выходить из дома.