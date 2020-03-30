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сегодня, 11:14 0

Число зараженных коронавирусом в России перевалило за полторы тысячи человек

Число зараженных коронавирусом в России перевалило за полторы тысячи человек
Фото: pixabay.com

За последние сутки в России зарегистрировано 270 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 26 регионах. В эту печальную статистику попала и Амурская область.

Больше всего заболевших – 197 человек – в Москве. На втором месте – Московская область, там подтвердилось 27 случаев. В Санкт-Петербурге и Пензенской области заболели по 5 человек; по 4 заразившихся – в Республике Коми и Чеченской Республике; по 3 случая – в Челябинской и Омской областях; по 2 вновь заразившихся – в Ленинградской, Мурманской, Новгородской областях и Хабаровском крае.

Также по одному случаю заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в следующих субъектах РФ: Белгородская область, Липецкая область, Рязанская область, Ярославская область ,Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Кировская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО, Иркутская область, Новосибирская область, Томская область, Республика Саха (Якутия) и Амурская область.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что заболевшие в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Определен круг лиц, с которыми они контактировали. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1 534 случая коронавирусной инфекции. За весь период выписано 64 человека, сообщает федеральный Роспотребнадзор.

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#коронавирус

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