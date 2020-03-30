В нескольких точках Благовещенска установлены громкоговорители: людей призывают оставаться дома

В Благовещенске граждан по громкой связи призывают оставаться дома в связи с распространением коронавируса.

«Уважаемые амурчане! В регионе введены жесткие ограничительные меры по недопущению распространения коронавируса. В это время вы обязаны оставаться дома, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких. Необходимо соблюдать рекомендации медиков, не выходить из дома без крайней необходимости. Ваше ответственное поведение – это жизненно важно. Соблюдайте эти правила, чтобы сохранить здоровье и остановить распространение коронавируса», – говорится в обращении.

В пресс-службе администрации Благовещенска ИА «Амур.инфо» пояснили, что по громкой связи население оповещает управление по делам ГОЧС города. В областном центре – 34 точки, откуда звучит оповещение. О необходимости соблюдать режим самоизоляции благовещенцам по громкой связи сообщают 4 раза в день с 09:00 до 18:00.

29 марта Амур.инфо сообщило, что в Амурской области зарегистрирован первый случай новой инфекции. Больная посещала страну, неблагополучную по коронавирусу.