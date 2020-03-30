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сегодня, 11:05 1

В нескольких точках Благовещенска установлены громкоговорители: людей призывают оставаться дома

В нескольких точках Благовещенска установлены громкоговорители: людей призывают оставаться дома
Фото: pixabay.com

В Благовещенске граждан по громкой связи призывают оставаться дома в связи с распространением коронавируса.

«Уважаемые амурчане! В регионе введены жесткие ограничительные меры по недопущению распространения коронавируса. В это время вы обязаны оставаться дома, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких. Необходимо соблюдать рекомендации медиков, не выходить из дома без крайней необходимости. Ваше ответственное поведение – это жизненно важно. Соблюдайте эти правила, чтобы сохранить здоровье и остановить распространение коронавируса», – говорится в обращении.

В пресс-службе администрации Благовещенска ИА «Амур.инфо» пояснили, что по громкой связи население оповещает управление по делам ГОЧС города. В областном центре – 34 точки, откуда звучит оповещение. О необходимости соблюдать режим самоизоляции благовещенцам по громкой связи сообщают 4 раза в день с 09:00 до 18:00.

29 марта Амур.инфо сообщило, что в Амурской области зарегистрирован первый случай новой инфекции. Больная посещала страну, неблагополучную по коронавирусу.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • MadNigra

    MadNigra
    19 минут назад



    ПО БЛАГОВЕЩЕНСКУ ЕЗДЯТ МАШИНЫ С ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯМИ И ОПОВЕЩЕНИЕМ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА



    Опять всё не так. ездить должны с огнемётами и стрелять без предупреждения.

    По другому никто не понимает.

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