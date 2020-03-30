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сегодня, 10:57 3

В России создали три препарата, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом

В России создали три препарата, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом
Фото: ТАСС

В России с участием специалистов Российской академии наук разработаны три лекарственных препарата, которые потенциально могут быть применены для лечения инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.

Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.

«Но на сегодня готова особая, ингаляционная форма этого препарата, которая может использоваться исключительно для лечения респираторной вирусной инфекции. Я уверен, что она будет более приемлемой для лечения COVID-19-инфекции. И, естественно, такой вариант крайне важен в нынешней ситуации», – отметил Чехонин, добавив, что это лекарство уже готово для передачи на испытания в специализированных учреждениях.

Кроме этого, по словам Чехонина, Институт органического синтеза совместно с московским Институтом органической химии имени Зелинского создали «достаточно эффективную» и совместимую с требованиями российской фармацевтической промышленности схему синтеза противовирусного препарата фавипиравир, ранее созданного в Японии для лечения инфекций, вызванных так называемых РНК-вирусами, к которым относится и нынешний COVID-19. По словам вице-президента РАН, этот препарат также готов для передачи на испытания.

Другой препарат, фортепрен, ранее создали на площадке Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Институтом органической химии на основе лекарства фоспренил, применяемого для лечения коронавирусных инфекций у животных.

«Что касается фортепрена, он прошел все стадии клинических испытаний, то есть был испытан даже на людях. Фортепрен находится на стадии регистрации, после прохождения которой может быть передан на испытания для проверки его возможной активности в отношении COVID-19», – отметил собеседник агентства.

По словам Чехонина, эти три препарата «заинтересовали наше министерство здравоохранения и которые на сегодняшний день стали приоритетом в работе химических "подразделений" Академии наук и Минобрнауки».

Кроме того, как уточнил вице-президент РАН, в России при участии специалистов Академии наук разрабатываются три вакцины от инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19. Помимо вакцины, создаваемой научным центром «Вектор» в Новосибирске, аналогичные вакцины создают на базе биологического факультета МГУ, в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, а также в Институте общей генетики имени Вавилова.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    31 минута назад

    1й препарат сразу фуфло ,противомалярийное,доказано уже что дает пару дней передышки и на этом все.остальные 2 как пишут фиг кто проверял но уже панацеей обозвали. введение в заблуждение и недобросовестная реклама средств не прошедших испытаний

  • retrogr

    retrogr
    26 минут назад

    фавипиравир 22 марта 2020 года Италия одобрила препарат для экспериментального применения против COVID-19 и начала проводить испытания в 3 регионах, наиболее пострадавших от этой болезни. Итальянское фармацевтическое агентство, однако, напомнило общественности, что имеющиеся доказательства в поддержку этого препарата скудны и предварительны.- решение об эффективности вынесут значит итальянцы

  • retrogr

    retrogr
    24 минуты назад

    Фортепренхз почему решили что поможет. применялся у пациентов с хронической рецидивирующей герпесвирусной инфекцией генитальной локализации

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