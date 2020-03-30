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Тыкву-карету уберут с детской площадки на набережной Благовещенска

Тыкву-карету уберут с детской площадки на набережной Благовещенска
Фото: www.instagram.com

30 марта специалисты МКП «ГСТК» демонтируют одну из архитектурных форм с детской площадки по улице Краснофлотской. Это карета-тыква.

«Тыкву» покрасят, приведут в соответствующее санитарное состояние на базе одного из подразделений предприятия.

В планах МКП «ГСТК» – целый комплекс работ по восстановлению общегородской детской площадки. Рабочие покрасят игровые конструкции, очистят их от граффити, проверят крепления, сообщается в инстаграм-аккаунте муниципального предприятия.

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#дети #ЖКХ

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