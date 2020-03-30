Благовещенцы наблюдали пал в районе зейского моста

Вечером 29 марта в редакцию ИА «Амур.инфо» поступила информация о пале. Его жители Благовещенска наблюдали в районе моста через реку Зея.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области агентству сказали, что, действительно, в этом районе тушили пал. На месте работали 3 человека и 1 единица техники. Пламя охватило площадь в 0,5 гектара.

На сайте ведомства сообщается, что за прошедшие сутки, 29 марта, пожарные подразделения пять раз выезжали на тушение бытовых пожаров, семь раз тушили мусор и 11 раз ликвидировали горение сухой растительности.