Анна Тюрина: моя выставка будто на карантине, но она открыта онлайн

Выставки Амурского областного краеведческого музея имени Г. С. Новикова-Даурского в последнее время записывались на видео, сейчас они доступны для просмотра в любое время. 26 марта начала работу персональная выставка Анны Тюриной «Коты. Цветы. И кофе». Открытие прошло в прямом эфире, и сейчас можно посмотреть запись.

На открытие выставки Анна пришла «в образе»: подбрила высоко виски, правда, немного увлеклась и обрила затылок, выкрасила волосы в синий цвет. Купила платье, сшила костюм, сделала маникюр. Ну и что, что без людей, зато какой эксперимент!

«Я бы, наверное, еще долго не решилась бы на онлайн-открытие выставки. Сколько-то человек пришли бы на открытие, подарили цветочки, похлопали и разошлись. А мои друзья из Хабаровска продолжали бы горевать, что они не могут видеть эти счастливые моменты. А тут для всех получилось! — рассказывает Анна и сразу поясняет: — Обидно ли мне, что запретили приходить людям на открытие? Если уж Денис Мацуев играет в Московской филармонии один, почему мне должно быть обидно?»

Выставка получилась роскошная. В экспозиции представлено более 30 авторских живописных и графических работ, а также постеры и открытки. Работы выполнены в стиле акриловой живописи, линии, набрызга, завитушек и вышивки. На уютных, добрых и наивных картинах и иллюстрациях — носатые девчонки и лупоглазые коты, толстые птички и много цветов.

«Все достается изнутри и выносится на холст. Оно прет изнутри, и я рисую. Я ничего не выдумываю. Стиль мой вот такой. Я с детства любила мультики, иллюстрации в детских книжках. Носатые, мультяшные девочки — все это я!» — торжественно объявляет Анна.

Вот она с семьёй, вот на картине «Оладушки» ночью тихонько лопает оладьи на кухне, а здесь поливает рассаду. Эта работа — на «тему дня», называется «Королева рассады».

«Мы с мужем разговаривали как-то и решили, что если количество заказов уменьшится, то в этом году будем садить огород», — рассмеялась Анна.

Там и здесь присутствует кофе и много цветов. В ее картинах вообще много цвета. Анна признается, что не любит зиму, потому что зимой много белого, а она очень любит цвет. Даже на картине про зиму белые — лишь прорехи в небе. Остальное — сплошная радуга цвета.

Для выставки работы Анна собирала по знакомым, хотелось представить ретроспективу. Удалось найти картины 2006 года! Встречу с полотнами 15-летней давности Анна называет встречей с самой собой. Тогда, говорит, было много эмоций — непричесанных, и это выглядело, как море брызг. Пробовала реализм, но быстро от него ушла.

Ранние работы Анна писала за вечер, сегодня с прорисовкой уходит дня три, как находит вдохновение. Свои картины она никогда не перерисовывает.

Недавно художник стала экспериментировать с фактурой — какие-то отдельные элементы начала расшивать: звездочки, дождик, штрихи. Получается интересно.

У Анны иногда есть соавтор — ее дочь Маша, она, к примеру, нарисовала луну на центральной картине «Приплыли». Луна в форме кота, опять-таки.. Коты — да, есть такая любовь. Коты такие мяконькие, гладенькие, их приятно рисовать. А в жизни есть только один кот — Муня, дворовый, но такой свой.

Картины Анны Тюриной узнаваемы. Что-то она пишет на заказ, причем безошибочно угадывает натуру человека. Знатоки творчества Тюриной говорят, что ее картины обладают чудесными свойствами. К примеру, работы с маленькими детьми и колясками помогают завести детей!

«К примеру, вот работа 2015 года, Мите было 4 года, а Машу я только ждала. Я представляла, как это будет красиво: я с колясочкой, двое детей… Нарисовала. Одна девочка поставила картину на заставку телефона и забеременела. Вторая заказала картину с беременной собой, и потом вправду оказалось, что она ждет ребенка», — рассмеялась Анна Тюрина.

По окончании выставки картины можно купить.

Видеозапись онлайн-открытия в блоге Культпросвет.

Для справки:

Анна Тюрина (Логунова) — член Творческого союза художников. Родилась в 1983 г. в Благовещенске. В 2002 г. окончила Благовещенский педагогический колледж № 2 по специальности «учитель изобразительного искусства и черчения», в 2009 г. — Амурский государственный университет по специальности «дизайн» (дизайн костюма).

Персональные выставки:

2015 г. — «Пеленки-распашонки» в ТЦ «Амурская zрмарка», «Наедине с собой» в библиотеке им. А.П. Чехова; выставка в рамках городского конкурса «Красота в положении» (г. Свободный), «Обнаженное искусство» (г. Благовещенск).

2016 г. — участие в выставочном проекте «Марафон искусств» (г. Москва), в международной выставке «Мир детства-2019» (г. Мадрид), в Российско-Китайской ярмарке культуры и искусства (г. Хэйхэ).

2017-2018 гг., — участие в Азиатской Северо-Восточной ярмарке культуры и искусства (г. Харбин), в выставках и мероприятиях Ассоциации творческих работников Амурской области и Дома ремесел (г. Благовещенск).

Выставка будет работать до 26 апреля.