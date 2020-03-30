В ЗАГСах Приамурья регистрация будет проходить без гостей

В Приамурье молодоженов в ЗАГСах теперь ждут без гостей. Это связано с мерами по противодействию распространения коронавируса.

«Мы не можем не учитывать указ президента, постановление губернатора, поэтому с сегодняшнего дня пары вдвоем приходят на регистрацию брака. Скученности не будет, потому что пары по времени разведены всегда – между парами 15 минут. Эта норма всегда соблюдалась, согласно административному регламенту. Нормы санитарные у нас соблюдаются: протираются ручки, системно делается влажная уборка», – прокомментировала руководитель управления ЗАГС по Амурской области Наталья Томилова.

Пока ограничения продлятся на текущей неделе, которая для многих была объявлена нерабочей. 1, 3 и 4 апреля официально оформить свои отношения в Благовещенске собираются 29 пар.

«Остальные амурчане, которые получают услуги, будут обслуживаться по предварительной записи, чтобы не было скученности. Это регистрация смерти, рождения и всего остального для тех, кому нужны услуги ЗАГС», – пояснила Наталья Сергеевна.