Правительство РФ изменило перечень товаров первой необходимости

Обновленный список получил название «Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости». Региональные власти имеют право вносить в него изменения.

Обновленный список

1. Санитарно-гигиеническая маска 2. Антисептик для рук 3. Салфетки влажные 4. Салфетки сухие 5. Мыло туалетное 6. Мыло хозяйственное 7. Паста зубная 8. Щетка зубная 9. Бумага туалетная 10. Гигиенические прокладки 11. Стиральный порошок 12. Подгузники детские 13. Спички, коробок 14. Свечи 15. Пеленка для новорожденного 16. Шампунь детский 17. Крем от опрелостей детский 18. Бутылочка для кормления 19. Соска-пустышка 20. Бензин автомобильный 21. Дизельное топливо 22. Сжиженный природный газ 23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

Из перечня были исключены пункты «Автозапчасти»; «Оборудование электрическое»; «Кабельная продукция»; «Приборы бытовые»; «Оборудование компьютерное, электронное и оптическое»; «Предметы садово-огородные и инвентарь»; «Строительные и отделочные материалы и инструменты»; «Санитарно-технические изделия»; «Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения»; «Печатные СМИ»; «Похоронные принадлежности»; «Очки, линзы и их части»; «Табачная продукция», пишет «Интерфакс».

Вместо пункта «Детские товары (включая соски различных типов)» в перечне указаны конкретные изделия: подгузники детские, пеленки для новорожденного, шампунь детский, крем от опрелостей, бутылочка для кормления, соска-пустышка. В подпункте «Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности» указаны следующие позиции: мыло туалетное, мыло хозяйственное, паста зубная, зубная щетка, туалетная бумага, стиральный порошок.

Прежний пункт с медицинскими изделиями и дезинфицирующими средствами заменен на четыре конкретных: санитарно-гигиенические маски; антисептик для рук; салфетки влажные; салфетки сухие.

Бензин, дизельное топливо и газ, ранее объединенные в один пункт, теперь стали тремя отдельными позициями. Спички, свечи и зоотовары, включая корма и ветпрепараты, остались в перечне.

При этом уточняется, что к организациям, обеспечивающим население товарами первой необходимости, указанными в перечне, относятся организации и ИП, обеспечивающие всю товаропроводящую цепочку таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации, логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов (в том числе нестационарные и мобильные объекты), а также управляющие компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации.

Кроме того, указано, что при реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечне, такие хозяйствующие субъекты вправе реализовывать товары, не включенные в перечень. Также допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации. А услуги общественного питания могут осуществляться исключительно с обслуживанием на вынос и доставкой заказов.