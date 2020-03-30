Правительство РФ изменило перечень товаров первой необходимости
Правительство РФ в воскресенье, 29 марта, внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта. Новый документ размещен на сайте кабмина. Некоторые позиции из перечня полностью исключили, другие конкретизировали и вынесли отдельными пунктами относящиеся к ним товары.
Обновленный список получил название «Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости». Региональные власти имеют право вносить в него изменения.
Обновленный список
- 1. Санитарно-гигиеническая маска
- 2. Антисептик для рук
- 3. Салфетки влажные
- 4. Салфетки сухие
- 5. Мыло туалетное
- 6. Мыло хозяйственное
- 7. Паста зубная
- 8. Щетка зубная
- 9. Бумага туалетная
- 10. Гигиенические прокладки
- 11. Стиральный порошок
- 12. Подгузники детские
- 13. Спички, коробок
- 14. Свечи
- 15. Пеленка для новорожденного
- 16. Шампунь детский
- 17. Крем от опрелостей детский
- 18. Бутылочка для кормления
- 19. Соска-пустышка
- 20. Бензин автомобильный
- 21. Дизельное топливо
- 22. Сжиженный природный газ
- 23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)
Из перечня были исключены пункты «Автозапчасти»; «Оборудование электрическое»; «Кабельная продукция»; «Приборы бытовые»; «Оборудование компьютерное, электронное и оптическое»; «Предметы садово-огородные и инвентарь»; «Строительные и отделочные материалы и инструменты»; «Санитарно-технические изделия»; «Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения»; «Печатные СМИ»; «Похоронные принадлежности»; «Очки, линзы и их части»; «Табачная продукция», пишет «Интерфакс».
Вместо пункта «Детские товары (включая соски различных типов)» в перечне указаны конкретные изделия: подгузники детские, пеленки для новорожденного, шампунь детский, крем от опрелостей, бутылочка для кормления, соска-пустышка. В подпункте «Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности» указаны следующие позиции: мыло туалетное, мыло хозяйственное, паста зубная, зубная щетка, туалетная бумага, стиральный порошок.
Прежний пункт с медицинскими изделиями и дезинфицирующими средствами заменен на четыре конкретных: санитарно-гигиенические маски; антисептик для рук; салфетки влажные; салфетки сухие.
Бензин, дизельное топливо и газ, ранее объединенные в один пункт, теперь стали тремя отдельными позициями. Спички, свечи и зоотовары, включая корма и ветпрепараты, остались в перечне.
При этом уточняется, что к организациям, обеспечивающим население товарами первой необходимости, указанными в перечне, относятся организации и ИП, обеспечивающие всю товаропроводящую цепочку таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации, логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов (в том числе нестационарные и мобильные объекты), а также управляющие компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации.
Кроме того, указано, что при реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечне, такие хозяйствующие субъекты вправе реализовывать товары, не включенные в перечень. Также допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации. А услуги общественного питания могут осуществляться исключительно с обслуживанием на вынос и доставкой заказов.
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