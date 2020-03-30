Подмосковье превратилось в шашлычную зону в связи с нерабочей неделей: обзор прессы

Фото: Серебряный бор, vk.com/vk_moscow

Умер советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев; постящимся на время пандемии разрешили сделать поблажки в питании; женщина решила продезинфицировать деньги от коронавируса в микроволновке. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Не могу не сказать вам о том, что ушел из жизни крупный советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев. Ему было 96 лет. Проза Юрия Бондарева – пишет «Российская газета» – во многом определяла развитие русской литературы второй половины ХХ века. Его «Горячий снег» попал мне в руки еще в мои школьные годы и с тех пор его произведения сопровождали меня по жизни. Романы «Берег», «Выбор»… Согласитесь, замечательные произведения!

Напишут же такое

Пытаясь найти в «Российской газете» какой-либо материал, не связанный с коронавирусом, начал читать о том, что водителям, лишенным судом прав за не связанные с алкоголем нарушения, предлагается объявить амнистию. Но не успело пронестись в мозгу междометие «хм…» (в том смысле, мол, с чего бы это?), как дальше прочел о том, что вернуть права предполагается в рамках борьбы с распространением вируса: передвижение на личном транспорте безопасней с санитарной точки зрения, чем езда на самом безопасном общественном транспорте.

Также в номере

И уяснив, что кроме коронавируса я в газетах ничего не найду, смирился и пересказываю заметку о том, что россияне восприняли «нерабочую» неделю как еще одни каникулы. Но какой же отдых без весенних шашлыков и алкоголя?! А потому спрос на мангалы, древесный уголь, мясо и выпивку резко возросли. Как пример приводится Ульяновская область, где спрос на названное возрос на 40 %. Подмосковье превратилось в шашлычную зону, где гуляют и местные жители, и приехавшие на «короновирусные каникулы» москвичи. В магазинах наблюдается такой же ажиотаж, как на майские праздники. Похожая ситуация и в других регионах. Сам наблюдал, как после «утки» о том, что запретят алкоголь в Приамурье, из спецмагазинов ящиками выносили пиво.

Очень интересно

А вот в «Известиях» можно прочесть разъяснения РПЦ по поводу того, можно ли на время пандемии коронавируса постящимся сделать поблажки в питании. «Можно», – ответил митрополит Илларион. Далее он сказал, что сейчас не лучшее время для строгого соблюдения всех правил Великого поста и напомнил верующим, что сейчас, если обратиться к священнику с просьбой о смягчении правил, то разрешение непременно будет дано. Но, думаю, многие сразу, напрямую обратятся к богу. Зачем носиться по инстанциям, да?

На посошок

Пролистав в «Убойной силе» заметку о том, что в Москве неизвестные в масках напали на водителя и отобрали у него сумку с миллионом рублей, перешел к «Миру новостей», где рассказывается о том, как некая женщина решила уберечь себя от коронавируса и продезинфицировать наличные сбережения. Засунула в микроволновку 65 тысяч рублей (больше под рукой не оказалось) и нажала на нужные кнопки. Однако что-то пошло не так… Несмотря на то, что прожарились купюры основательно и были явно без микробов, есть их было невозможно.

Да, а те грабители, что отобрали у водителя миллион рублей, были не в медицинских масках, а в балаклавах, то есть к коронавирусу эта заметка отношения не имеет, я и не стал заострять на ней ваше внимание, чтобы не портить статистику.