Андрей Липов возглавил Роскомнадзор

Фото: rkn.gov.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Андрея Липова главой Роскомнадзора. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Липов на протяжении восьми лет был начальником управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, пишет РИА Новости.

С 2012 года Роскомнадзор возглавлял Александр Жаров. Ранее стало известно, что он получил должность гендиректора холдинга «Газпром-медиа».