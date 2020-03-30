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сегодня, 09:20 2

Андрей Липов возглавил Роскомнадзор

Андрей Липов возглавил Роскомнадзор
Фото: rkn.gov.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Андрея Липова главой Роскомнадзора. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Липов на протяжении восьми лет был начальником управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, пишет РИА Новости.

С 2012 года Роскомнадзор возглавлял Александр Жаров. Ранее стало известно, что он получил должность гендиректора холдинга «Газпром-медиа».

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#российская власть

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    прорыв будет?

  • Набиулин

    Набиулин
    2 часа назад

    Демидыч

    прорыв будет?



    Торрент-трекеры как были практически все в открытом доступе,так и до сих пор.

    Новый наверно плотно займется.

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