Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

Советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев умер в Москве в возрасте 96 лет. Об этом 29 марта сообщила его жена Валентина Бондарева. «Юрий Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь», – сказала она.

«Обидно, до слез обидно, что Юрий Васильевич не дожил до юбилея великой Победы. Мы благодарны ему за то, что события Великой Отечественной войны предстали перед нами его глазами, глазами простого командира артиллерийского расчета. "Горячий снег" и "Батальоны просят огня" – это не просто название повестей, это кодовые слова, символы художественного воплощения наших потерь и побед в годы войны. Он не просто достиг вершин советской литературы, но и навсегда вошел в историю отечественной словесности», – сказал ТАСС глава Роспечати Михаил Сеславинский.

Произведения Юрия Бондарева стали символами художественного воплощения потерь и побед страны в годы Великой Отечественной войны, он достиг вершин советской литературы, добавил он.

Собеседник агентства напомнил, что Бондарев учился в Литинституте в мастерской Константина Паустовского и в прошлом году стал первым лауреатом международной литературной премии «Золотая Роза» имени своего наставника. «Теперь она склонилась вместе с нами перед его светлой памятью», – заключил собеседник агентства.

15 марта Юрий Васильевич отметил 96-летие. Он очень ждал 75-летие Великой Победы, отмечал, что 9 Мая всегда встречает со смешанными чувствами. «Как праздновать Победу? Грустно или радостно? Для меня в этот день оба чувства неотделимы, но главный аккорд, который слышит вся планета: "Мы победили!" – отмечал писатель. – Жертвы были не напрасны, мы помним о них "со слезами на глазах", они рядом <...> Не ради слез, а ради наших улыбок стали они и положили они свои юные жизни на защиту Отечества как воины – гордые, смелые, храбрые, бессмертные».

Юрий Бондарев родился 15 марта 1924 года в Орске. Летом 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, в качестве добровольца занимался обустройством окопов под Смоленском. В марте 1942 года был призван на военную службу, получил звание сержанта, в составе 2-й гвардейской армии был отправлен на Сталинградский фронт, где командовал минометным расчетом. Был дважды ранен, принимал участие в форсировании Днепра и освобождении Киева. В составе наступающих советских войск дошел до Чехословакии. Был награжден медалью «За отвагу».

В 1946 году поступил в Литературный институт им. А. М. Горького, занимался в семинаре Константина Паустовского. Широкую известность ему принесли произведения, посвященные темам войны и послевоенной жизни: повесть «Батальоны просят огня» (1957), романы «Тишина» (1962) и «Двое» (1964). В 1970 году вышел роман Бондарева «Горячий снег» о событиях Сталинградской битвы.

По сценариям и литературным произведения были сняты художественные фильмы, такие как «Тишина», «Освобождение», «Горячий снег», «Берег» «Батальоны просят огня», «Выбор».

Бондарев – Герой Социалистического Труда, награжден орденами Ленина, «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Лауреат Ленинской и Государственной премий.



В 1994 году Юрию Бондареву был присвоен орден Дружбы народов, однако писатель отказался принять награду. В телеграмме, направленной президенту РФ Борису Ельцину, он отметил, что «это уже не поможет доброму согласию и дружбе народов нашей великой страны».