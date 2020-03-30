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сегодня, 08:45 12

В Москве объявили всеобщий режим самоизоляции

В Москве объявили всеобщий режим самоизоляции
Фото: pixabay.com

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина. Ограничения вступают в силу с момента публикации указа. Однако они не ограничивают права граждан приезжать в Москву или уезжать из города.

Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью. Кроме того, москвичам, которые обязаны появляться на рабочем месте, можно ездить на работу. Разрешено совершать покупки в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания, а также выносить мусор.

В ближайшие дни выходить на улицу можно будет при наличии специального пропуска. Он будет выдаваться жителям столицы в порядке, установленном правительством Москвы. Новые правила не ограничивают передвижение личного и служебного, специального и общественного транспорта, сообщает РИА Новости.

«В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», – рассказал Собянин.

Кроме того, мэр распорядился выплачивать компенсацию всем безработным. Общий размер пособия и новой выплаты составит 19,5 тысячи рублей в месяц. «Выплата будет назначена автоматически, без заявлений», – говорится в сообщении.

Позднее аналогичные ограничения ввели и для жителей Подмосковья. Их обязали не покидать дом без надобности, а также соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области. Безработные жители региона начнут получать компенсацию с 1 апреля.

«Включая все обязательные выплаты по безработице, сумма составит 15 тысяч рублей. Также безработные, направленные на обучение, продолжат получать стипендию», – говорится в сообщении оперштаба.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    Москва разносчик всей заразы

  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Правильное решение,ещё бы жесткий контроль за исполнением этого,во благо жизни людей.

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    2 часа назад

    Интересно как это будет действовать действовать,ст. 55 конституции ещё никто не отменял,а Собянин не президент, и федерального закона никто не издавал,я думаю рассказ на дурака(для бабушек и дедушек)...хотя Москва не Россия...да

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    2 часа назад

    Помню молодость ,когда только в школу и гуляли только на своём *районе* на чужой район нельзя...районы,кварталы...да дела

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    2 часа назад

    В столице должны обьявить ЧС и закрыть город. Все остальное просто слова.

    А что наша местная власть молчит?

    Мэр акаунт завела.

    Где Вася? Что самоизолироваося?

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    2 часа назад

    Вася в инстаграме...напишите ему..Орлов вообще хороший мужик...но вертикаль власти...что спустили сверху...но я думаю Путин далеко не дурак и это что серьёзное..

  • Alisa smail

    Alisa smail
    2 часа назад

    Молчание региональной власти пораждает напряжение. Нет лидера... Нет действий конкретных. Все как-то на словах, поэтому доверия нет. Слабый дух, хуже всего.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    2 часа назад

    Пусть обьявляют ЧС по всей стране!!!

    Тогда и для населения и для бизнеса согласно законодательства будет форс-мажор. А они не хотят, дескать будет паника. Все поделания и указы что президент обьявил на прошлой недели, когда будут исполнены???

  • Alisa smail

    Alisa smail
    2 часа назад

    Молчание региональной власти пораждает напряжение. Нет лидера... Нет действий конкретных. Все как-то на словах, поэтому доверия нет. Слабый дух, хуже всего.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Амурчанин28

    Интересно как это будет действовать действовать,ст. 55 конституции ещё никто не отменял,а Собянин не президент, и федерального закона никто не издавал,я думаю рассказ на дурака(для бабушек и дедушек)...хотя Москва не Россия...да



    Правительство за день изменило список товаров первой необходимости

    Из списка, в частности, исключили похоронные принадлежности,     табак, печатные СМИ, компьютеры и электронные приборы, противопожарные товары, очки, линзы. Другие позиции конкретизировали, отдельно добавили сжиженный природный газ

    Власти внести изменения в утвержденный 28 марта список товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю. Новый документ опубликован на сайте кабмина.

    Некоторые позиции из перечня полностью исключили, другие конкретизировали и вынести отдельными пунктами относящиеся к ним товары. Список переименовали в «Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости».

    Таким образом из нового списка исчезли:

    Автозапчасти (шины, покрышки и другие)

    Оборудование электрическое

    Кабельная продукция

    Бытовые приборы

    Компьютерное, электронное и оптическое оборудование

    Товары для сада и огорода

    Строительные и отделочные материалы и инструменты

    Противопожарные товары

    Печатные СМИ

    Похоронные принадлежности

    Очки и линзы (а также их части)

    Табачная продукция

    Упаковки, этикетки, ценники, кассовые ленты и другие «товары, сопутствующие товародвижению»

    Вместо категорий «Мыло и средства моющие, средства чистящие, средства полирующие», «Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности», «Средства индивидуальной защиты» в обновленном перечне появились:

    Санитарно-гигиеническая маска

    Антисептик для рук

    Салфетки влажные

    Салфетки сухие

    Мыло туалетное

    Мыло хозяйственное

    Паста зубная

    Щетка зубная

    Бумага туалетная

    Гигиенические прокладки

    Стиральный порошок

    Подробнее на РБК:

    https://www.rbc.ru/society/30/03/2020/5e810c609a79475fcdd1134a?from=newsfeed

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    2 часа назад

    Василий возможно как человек хороший, но он находится в кресле регионального руководителя и население ждет от ниго действий!

    Значит как выходной сделать, так в инсте он голосование запустил, а тут надо действовать и если есть дельное решение которое поможет, но требует одобрение вышесидящего руководства, то пусть так же запускает голосование и народ за дельное предложение его поддержит и с этим аргументом можно вверх идти за одобрением. Но нет же ни чего!

    Власть молчит.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    В Москве выявили около 6,8 тыс. отказов по соцкартам пенсионеров 29 марта

    Порядка 6,8 тыс. пенсионеров старше 65 лет пытались пройти в транспорте по социальным картам вечером в воскресенье, 29 марта. Об этом говорится в заявлении департамента транспорта Москвы в Telegram-канале.

    «На 20:00 зафиксировано 6,8 тыс. отказов по социальным картам пенсионеров старше 65 лет.     Пожалуйста, скажите бабушке остаться дома!», — говорится в сообщении.

    23 марта столичные власти отменили бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников. Спустя два дня отменили проезд для лиц старше 65 лет, граждан, страдающих хроническими заболеваниями, а также для студентов колледжей и вузов. Аналогичные меры ввели власти Подмосковья с целью предписания соблюдения самоизолиции.

    Подробнее на РБК:

    https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e8112639a794760cc0fef0d?from=newsfeed

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