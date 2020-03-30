В Москве объявили всеобщий режим самоизоляции

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина. Ограничения вступают в силу с момента публикации указа. Однако они не ограничивают права граждан приезжать в Москву или уезжать из города.

Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью. Кроме того, москвичам, которые обязаны появляться на рабочем месте, можно ездить на работу. Разрешено совершать покупки в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания, а также выносить мусор.

В ближайшие дни выходить на улицу можно будет при наличии специального пропуска. Он будет выдаваться жителям столицы в порядке, установленном правительством Москвы. Новые правила не ограничивают передвижение личного и служебного, специального и общественного транспорта, сообщает РИА Новости.

«В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», – рассказал Собянин.

Кроме того, мэр распорядился выплачивать компенсацию всем безработным. Общий размер пособия и новой выплаты составит 19,5 тысячи рублей в месяц. «Выплата будет назначена автоматически, без заявлений», – говорится в сообщении.

Позднее аналогичные ограничения ввели и для жителей Подмосковья. Их обязали не покидать дом без надобности, а также соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области. Безработные жители региона начнут получать компенсацию с 1 апреля.

«Включая все обязательные выплаты по безработице, сумма составит 15 тысяч рублей. Также безработные, направленные на обучение, продолжат получать стипендию», – говорится в сообщении оперштаба.