Жертвами коронавируса в мире стали более 30 тысяч человек

За все время в мире от коронавируса скончались 30 105 человек, число зарегистрированных случаев заражения составляет 638 136. Такие данные приводятся на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За последние сутки новым коронавирусом заразились более 63 тысяч человек, скончались — около 3,5 тысячи, сообщают «Известия».

26 марта в ВОЗ усомнились, что эпидемия коронавируса в России будет идти по «итальянскому сценарию». Как заявила представитель организации в России доктор Мелита Вуйнович, российская система и практика здравоохранения исторически отличаются от западноевропейских. В России приняты вызов врача на дом, патронаж, бесплатная в основном доступность медицинских учреждений, а также поддержка противоэпидемических мероприятий на всех уровнях государственной власти, а за рубежом упор делается на профилактику, предупреждение и действие «на опережение».

В России, и в Амурской области в частности, началась нерабочая неделя. До 5 апреля работать будет ограниченное число организаций.

По распоряжению губернатора в Приамурье приостановлена деятельность учреждений, где возможны скопления большого количества людей. Это торговые центры, бассейны, кинотеатры, фитнес-центры, рестораны и бары. Продолжат работу продуктовые магазины, аптеки, экстренные службы. Детским садам на это время рекомендовано создать дежурные группы для детей.

По оценке специалистов, пиковый период по распространению инфекции придется на эту неделю.