Выбор читателей за 29 марта
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 29 марта.
Коронавирус пришел в Амурскую область
В Амурской области зарегистрирован первый завозной случай коронавирусной инфекции. Амурский Роспотребнадзор сообщил, что больная посещала страну, неблагополучную по коронавирусной инфекции.
Жители Благовещенска игнорируют режим самоизоляции (видео)
Администрация Благовещенска жалуется на благовещенцев, игнорирующих самоизоляцию. На странице мэрии в Инстаграме появилась публикация о том, что многие используют дни карантина как обычные выходные.
Трое хабаровчан с коронавирусом находятся в реанимации
В отделении реанимации и интенсивной терапии городской больницы № 10 Хабаровска находятся один хабаровчанин в тяжелом состоянии и двое в состоянии средней тяжести. У всех троих диагноз – COVID-19.
Благовещенка рассказала, как прилетела с заразившейся коронавирусом
Одна из пассажиров московского рейса, на котором была выявлена амурчанка с коронавирусом, рассказала Амур.инфо, как она оказалась на изоляции в больнице. По словам жительницы Благовещенска, пассажиров никто не проверял, после прилета все разъехались по городу.
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