Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30марта
Предыдущая новость
сегодня, 00:30

Выбор читателей за 29 марта

Выбор читателей за 29 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 29 марта.

Коронавирус пришел в Амурскую область

В Амурской области зарегистрирован первый завозной случай коронавирусной инфекции. Амурский Роспотребнадзор сообщил, что больная посещала страну, неблагополучную по коронавирусной инфекции.

Жители Благовещенска игнорируют режим самоизоляции (видео)

Администрация Благовещенска жалуется на благовещенцев, игнорирующих самоизоляцию. На странице мэрии в Инстаграме появилась публикация о том, что многие используют дни карантина как обычные выходные.

Трое хабаровчан с коронавирусом находятся в реанимации

В отделении реанимации и интенсивной терапии городской больницы № 10 Хабаровска находятся один хабаровчанин в тяжелом состоянии и двое в состоянии средней тяжести. У всех троих диагноз – COVID-19.

Благовещенка рассказала, как прилетела с заразившейся коронавирусом

Одна из пассажиров московского рейса, на котором была выявлена амурчанка с коронавирусом, рассказала Амур.инфо, как она оказалась на изоляции в больнице. По словам жительницы Благовещенска, пассажиров никто не проверял, после прилета все разъехались по городу.

Просмотров всего: 18

#Обзор #интернет #СМИ

распечатать


Коронавирус 4

Администрация Благовещенска предлагает жителям онлайн сервисы на время самоизоляции
Власть 9

Мэр Благовещенска завела аккаунт в Инстаграме и обратилась к горожанам
Общество

Выбор читателей за 28 марта
Общество

Выбор читателей за 27 марта
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь