Выбор читателей за 29 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 29 марта.

В Амурской области зарегистрирован первый завозной случай коронавирусной инфекции. Амурский Роспотребнадзор сообщил, что больная посещала страну, неблагополучную по коронавирусной инфекции.

Администрация Благовещенска жалуется на благовещенцев, игнорирующих самоизоляцию. На странице мэрии в Инстаграме появилась публикация о том, что многие используют дни карантина как обычные выходные.

В отделении реанимации и интенсивной терапии городской больницы № 10 Хабаровска находятся один хабаровчанин в тяжелом состоянии и двое в состоянии средней тяжести. У всех троих диагноз – COVID-19.

Одна из пассажиров московского рейса, на котором была выявлена амурчанка с коронавирусом, рассказала Амур.инфо, как она оказалась на изоляции в больнице. По словам жительницы Благовещенска, пассажиров никто не проверял, после прилета все разъехались по городу.