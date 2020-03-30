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сегодня, 08:04 0

Родителям рекомендуют не гулять с детьми из-за коронавируса

Родителям рекомендуют не гулять с детьми из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома. Гулять на улице можно на приусадебных участках или в парках, но при условии, что дети ни с кем не будут общаться.

Ведомство считает, что детям лучше не выходить из дома. Но в таком случае нужно регулярно проветривать помещение и не реже одного раза в день делать влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Дезинфицировать нужно и упаковки продуктов после их доставки домой.

Роспотребнадзор считает, что нужно полностью исключить посещение общественных мест, в том числе площадки во дворах и парках.

«Перед вынужденным выходом из квартиры ребенку по возможности нужно объяснить, что за пределами квартиры нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам... После возвращения домой необходимо обработать руки дезинфицирующим средством, снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые участки кожи, особо обратив внимание на лицо, прополоскать рот, аккуратно промыть нос (неглубоко)»,— говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор напоминает, что при ряде условий коронавирус может сохранять жизнеспособность больше трех суток, сообщает «Коммерсант».

В России выявлено более 1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Умерли пять человек. В мире число заболеваний превысило 581 тысячу, умерли более 26 тысяч человек.

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#дети #коронавирус

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