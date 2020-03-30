Львам звезды советуют умерить пыл, Скорпионам нужна осторожность: астрологический прогноз на 30 марта

Восход Солнца: 06:09

Заход Солнца: 18:58

Солнце в Овне.

Овен. День благоприятен и позволит реализовать идеи и планы предыдущих суток. Сохраняйте мечты в тайне от других. Постороннее влияние в значительной степени затруднит продвижение на пути к успеху. Командировки, поездки и путешествия доставят радость. А самое приятное времяпрепровождение для вас сегодня — в кругу близких, причем не обязательно родственников. Друзья принесут вам удачу.

Телец. Жизненный потенциал на высоком уровне. Возрастают сексуальная энергия, интуиция, организаторские способности достигают небывалого уровня, однако неожиданное препятствие, связанное с кознями недругов, может разрушить тщательно продуманные планы. Ищите способы укрепления собственных позиций за счет привлечения единомышленников, влиятельных спонсоров.

Близнецы. Сегодня вы сможете трезво оценить партнеров, продумать предстоящие действия, обретете мир и покой в душе. Усиливаются аура и способность влиять на окружающих. Вероятно, некоторые неудачи последнего времени выбили вас из седла. Проявите терпение и выдержку: рано или поздно задуманное можно будет воплотить в жизнь. Сон исполнится, если уже снился раньше. Тюрьма, тесная комната во сне — к неприятностям.

Рак. Это день благоприятный для наиболее полного раскрытия вашей личности. Вы будете блистать остроумием, стремиться к участию в различных диспутах, спорах. Сила чувств будет положительно влиять на ваше эмоциональное состояние. Отношения с домашними вполне стабилизируются и наполнятся тихим, взаимным удовлетворением.

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Лев. Возможно, ваше творческое воображение и кипучая энергия заставят заняться проектированием долгосрочных планов или поменять сферу деятельности. Постарайтесь умерить свой пыл: вы рискуете обмануться. День неблагоприятен для интимных отношений. Постарайтесь задуматься над последствиями опрометчивых поступков.

Дева. День отмечен подведением итогов и отработкой кармических долгов. Возможно, что негативный процесс в общественной жизни, который уже давно назревал, даст о себе знать. Это может отразиться и на личной жизни. Брачные связи будут пересматриваться во многих семьях. Вероятны разрывы или трансформация отношений. Рекомендуется посещение храма.

Весы. Первая половина дня благоприятна для активного отдыха, физических упражнений или работы на открытом воздухе. Звезды покровительствуют путешествиям. Любая поездка окажется удачной. Проверьте идеи логикой, посоветуйтесь с друзьями.

Скорпион. Будьте осторожны — желание быстрого успеха и признания угрожает нервным срывом. Сегодня уделите внимание своему здоровью. Придерживайтесь равновесия в чувствах. Посетите бассейн, баню, тренажерный зал — вы почувствуете разрядку и облегчение.

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Стрелец. День символизирует перемены и трансформации. Вам посчастливится сотрудничать с людьми, способностями и успехами которых вы давно восхищались. Однако все ваши таланты и способности реализуются только при условии готовности к конкретной работе. Возможно, вы сможете осуществить позитивные перемены в личной жизни.

Козерог. Посвятите день отдыху, лыжному походу в лес или прогулке по парку. Вашим близким необходимо ваше внимание и нежность. Следите за качеством питания. Возможны проблемы со здоровьем. Помните, что все хорошо в меру.

Водолей. День несет двойственную характеристику и может оказаться очень напряженным. Жизненный потенциал снижается, поэтому вероятны сложности в отношениях с партнерами или недоразумения при работе с документами. Следует рассчитывать на покровительство судьбы. Ваши обаяние и жизнерадостность найдут отклик у поклонников.

Рыбы. Возможно, этот день начнется с приятных известий, продолжится большими сюрпризами и закончится всеобщим признанием. Постарайтесь завершить важные дела и закончить давние споры с родственниками.

Астролог: Вальдемар Небоходцев