Дев ждут насыщенные дни, Весам стоит поберечь здоровье: астрологический прогноз на неделю 30 марта – 5 апреля

Общий астрологический прогноз на неделю с 30 марта по 5 апреля для всех знаков зодиака.

Овен. Может выясниться, что, несмотря на заверения в дружбе, каждый из вашей компании чаще всего преследует только свои интересы. Особенно это касается женской дружбы. Теперь всем и каждому будет, о чем поговорить и кому косточки перемыть... Только не переусердствуйте.

Телец. Тельцы на этой неделе преуспеют в борьбе с вредными привычками. Если вы давно мечтаете бросить курить или употреблять алкоголь, то начните жить по-новому с середины недели.

Близнецы. В начале недели наступит благоприятное время для увеселительных поездок, учебы и знакомств. Не исключено романтическое знакомство в дороге либо поездки на свидания с любимым человеком.

Рак. Этот период способен пробудить в вас жажду перемен, склонность к спонтанным поступкам. В это время можете положиться на свою интуицию и проницательность, они могут подсказать вам правильное решение.

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Лев. Львам в первой половине недели следует быть осторожнее во время поездок и при перемещениях по улице. Из-за поспешности и неосмотрительности можно везде опоздать. Также следует быть аккуратнее при вождении автомобиля.

Дева. Меньше эмоций, и больше здравого смысла – Дев ждет непростая, но чрезвычайно насыщенная неделя. В понедельник звезды советуют позаботиться о своих капиталах – подумайте о выгодных вложениях, возможно, вам удастся улучшить финансовую ситуацию.

Весы. Это наиболее подходящая неделя для того, чтобы заняться своим здоровьем, лечением и профилактикой уже выявленных заболеваний. Медицинская диагностика в первой половине недели не очень надежна, возможно, вам придется проходить ее повторно чуть позже.

Скорпион. В этот период Скорпионы почувствуют всю необходимую поддержку, а также любовь и заботу родных. Это все, что вам сейчас нужно. Благодаря близким людям, вы почувствуете себя очень комфортно. Отложите все важные вопросы на потом.

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Стрелец. В начале периода Стрельцы поймут, что максимум праздников и счастья пройден. Торжества заберут последнее, пора и честь знать. Родственные связи приведут к разрушению нажитого непосильным трудом. Многие вещи потребуют ремонта или замены.

Козерог. Старайтесь быть дисциплинированными – это качество будет в цене. В понедельник придется набраться терпения – кое-кто из сослуживцев мечтает подпортить вам репутацию. События, случившиеся в среду, заставят поволноваться – вашими доходами могут заинтересоваться контролирующие органы.

Водолей. На этой неделе вам, вопреки каким-то обстоятельствам, скорее всего, придется принимать важное решение, касающееся не только вас, но и людей, за которых вы так или иначе отвечаете.

Рыбы. Для Рыб на этой неделе самоё главное – поверить в свои силы и таланты. Вы способны на что-то более значимое по сравнению с тем, чем вам приходилось заниматься. Если вы хотели взяться за новый проект, но не хватало решимости, то сейчас благоприятный момент для подобных начинаний.

Астролог: Вальдемар Небоходцев