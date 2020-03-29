Благовещенка рассказала, как прилетела с заразившейся коронавирусом

Одна из пассажиров московского рейса, на котором была выявлена амурчанка с коронавирусом, рассказала Амур.инфо, как она оказалась на изоляции в больнице. По словам жительницы Благовещенска, пассажиров никто не проверял, после прилета все разъехались по городу.

Виктория Ларкина 25 марта прилетела из Москвы в Благовещенск. 29 марта ей позвонили и сказали, что нужно у нее проверить температуру.

Со слов Виктории, ее и еще 6 человек этого же рейса разместили в бывшей детской городской больнице. Самочувствие у девушки удовлетворительное, температура нормальная. Корреспондент Амур.инфо побеседовал с благовещенкой по телефону.

«Мы ни в чем не виноваты. Я учусь в Москве, – рассказала Виктория. – Там начался какой-то ужас, у нас закрыли учебное заведение, и я полетела к родителям. В самолете напротив сидели ребята – они сейчас со мной в больнице. Впереди – китайцы в супермасках и перчатках, сзади был мужчина. Она (заразившаяся), наверное, была где-то рядом, но я не видела, не знаю».

На вопрос, проверяли ли пассажиров и мерили ли им температуру, Виктория ответила: «Во-первых, в Москве нас не проверяли. В Благовещенске тоже. Хотя кто-то кашлял. Мы просто прилетели и вышли».

В больнице они оказались только сегодня. «Со мной связались сегодня. Сказали: "Вы летели таким-то рейсом, нам нужно измерить вашу температуру". Я говорю, приезжайте. Они приехали в таких странных масках и дали подписать бумагу. Сказали: "Мы вас забираем". Вечером был обход. Меня послушали, взяли мазки, кровь из вены, выдали защитные маски, антисептики, – продолжила девушка. – В больнице медперсонал ходит так, чтобы не заразиться, знаете, как в кино. А относятся к нам потрясающе, еду приносили. Все здоровы, я уже с другими поговорила, они все молодые. Наверху китайцы лежат. А мы, из этого самолета, – внизу. Лежат по-разному. Я одна лежу. Пара летела – они вместе».

На вопрос, успела ли она с кем-то пообщаться в Благовещенске и интересовался ли этим кто-нибудь из медперсонала, Виктория сказала, что пообщаться успела, но никто об этом не спрашивал.

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области 29 марта зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Амурский Роспотребнадзор сообщил, что больная посещала страну, неблагополучную по этой инфекции. Когда заболевшей стало плохо, она обратилась за консультацией на телефон горячей линии 112.