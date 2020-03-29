Администрация Благовещенска предлагает жителям онлайн сервисы на время самоизоляции

Мэрия областного центра предложила жителям альтернативу прогулкам и магазинам. Не заскучать жителям горожанам помогут онлайн-ресурсы, которые используют спортивные организации и учреждения культуры. Также доступны электронные книги и записи мероприятий.

Дом ремесел предлагает украсить неделю самоизоляции творчеством. С 29 марта в аккаунте учреждения в Инстаграме благовещенские рукодельницы будут проводить различные творческие мастер-классы.

Библиотеки Благовещенска на своем ютуб-канале опубликовали много видео с мероприятий и приглашают их посмотреть. Кроме того, горожане могут получить доступ к электронной библиотеке «ЛитРес» и «ЮРАЙТ». Подробнее о том, как зарегистрироваться на данных ресурсах, можно на сайте библиотечной системы.

Ежедневно будут делиться интересными ссылками на онлайн-трансляции с различных культурных мероприятий и Центральная детская школа искусств.

Амурский театр драмы публикует видеозаписи своих спектаклей, они будут размещаться внизу на главной странице официального сайта amurteatr.ru. Зрители уже могут посмотреть музыкальную комедию «Стакан воды» 1998 года. Планируется также размещение видеозаписи спектаклей «Поминальная молитва», «На бойком месте» и других.

Отдел по физической культуре и спорту совместно со спортсменами на страницах соцсетей покажут, как в домашних условиях остаться в форме и какие упражнения помогут держать себя в тонусе.

В социальных сетях и на официальных сайтах структурных подразделений администрации и городских учреждений публикуются анонсы мероприятий.

Администрация Благовещенска напомнила жителям города, что самоизоляция — один из самых действенных способов защитить себя от вирусной инфекции.

Как сообщало Амур.инфо, многие жители Благовещенска легкомысленно отнеслись к рекомендациям по самоизоляции. На странице мэрии в Инстаграме появилась публикация о том, что многие используют дни карантина как обычные выходные.