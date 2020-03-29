Торговые центры Благовещенска ждут дополнительные ограничения

29 марта состоялось заседание рабочей группы оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Амурской области. В связи с изменением санитарно-эпидемиологической обстановки рабочая группа предложила губернатору с 30 марта по 5 апреля принять дополнительные ограничения в отношении торговых центров.

Как сообщало Амур.инфо, 29 марта стало известно о первом случае заражения коронавирусом нового типа в Амурской области. Жительница Благовещенска вернулась из Москвы. Роспотребнадзор указывает, что она посещала страну, неблагополучную по коронавирусу. Амурский оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции предложил ограничить работу торговых центров исключительно продуктовыми магазинами и аптечными пунктами, сообщает сайт правительства Амурской области.

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Ракутин Максим