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сегодня, 18:50 7

Торговые центры Благовещенска ждут дополнительные ограничения

Торговые центры Благовещенска ждут дополнительные ограничения
Фото: Амур.инфо

29 марта состоялось заседание рабочей группы оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Амурской области. В связи с изменением санитарно-эпидемиологической обстановки рабочая группа предложила губернатору с 30 марта по 5 апреля принять дополнительные ограничения в отношении торговых центров.

Как сообщало Амур.инфо, 29 марта стало известно о первом случае заражения коронавирусом нового типа в Амурской области. Жительница Благовещенска вернулась из Москвы. Роспотребнадзор указывает, что она посещала страну, неблагополучную по коронавирусу.

Амурский оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции предложил ограничить работу торговых центров исключительно продуктовыми магазинами и аптечными пунктами, сообщает сайт правительства Амурской области.

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#бизнес #коронавирус

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Комментарии
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  • Лесник28

    Лесник28
    2 часа назад

    То, что она прилетела из Москвы, уже достаточно. Как будто у нас в стране "благополучие". Одна Москва чего стоит.

  • 028rus

    028rus
    2 часа назад

    Одна прилетела и пол города заразит. И что вам ...... не сидится дома

  • Дым

    Дым
    1 час назад

    А куда дели тех, с кем она в одном самолете была? На самоизоляцию отправили, по домам?

  • металлист балалайкин

    металлист балалайкин
    1 час назад

    Такие прикольные у нас властьпридержащие. Написали бумажку- все прямо таки бросились закрываться. Особенно всякие днс-ы, уютные дома и прочие аси. Товары первой необходимости, йопта.

    Ася особенно доставила- пускают по 49человек. И еще 300 на улице стоят. Голодных до обоев и ротбанта.

    Не сможете прижать барыг с вас спросят. И правильно сделают. Ибо если руководитель издает приказ, а его приказом подтираются, то зачем такой руководитель?

  • invv

    invv
    1 час назад

    Вообще-то в соответствии с постановлением правительства РФ разрешена торговля стройматериалами, товарами для ремонта, электротоварами, электроникой. А вот алкоголя в списке разрешенных товаров нет. Почему же никто не спросит наши власти, как выполняется данное постановление?

    https://vz.ru/news/2020/3/28/1031412.html

  • металлист балалайкин

    металлист балалайкин
    33 минуты назад

    invvВообще-то в соответствии с постановлением правительства РФ разрешена торговля стройматериалами, товарами для ремонта, электротоварами, электроникой. А вот алкоголя в списке разрешенных товаров нет. Почему же никто не спросит наши власти, как выполняется данное постановление?

    https://vz.ru/news/2020/3/28/1031412.html


    Супер. Теперь ясно, сколько заболевших будет с такими `ограничительными` мерами. Россия, она особенная, ну. Вся надежда на боженьку, впрочем как всегда.

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    15 минут назад

    invvВообще-то в соответствии с постановлением правительства РФ разрешена торговля стройматериалами, товарами для ремонта, электротоварами, электроникой. А вот алкоголя в списке разрешенных товаров нет. Почему же никто не спросит наши власти, как выполняется данное постановление?

    https://vz.ru/news/2020/3/28/1031412.html


    Алкашка это продукты питания...учите мат часть

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