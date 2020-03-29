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сегодня, 18:20 0

Минпромторг предложил отменить налоги для пострадавших предприятий во время эпидемии

Минпромторг предложил отменить налоги для пострадавших предприятий во время эпидемии
Фото: pixabay.com

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров обратился с сенсационным письмом к премьер-министру Мишустину. В письме фактически признается катастрофическое положение любого малого бизнеса, за исключением продуктовой розничной торговли.

Сайт Амурского регионального объединения «Опора России» сообщил, что министерство полностью согласилось с позицией бизнес-объединений о неэффективности отсрочек уплаты налогов и обязательных платежей.

Суровая реальность такова, что драматическое падение выручки (50-80 % в зависимости от региона), невозможность уплаты налогов, вынужденное увольнение работников, несмотря на угрозу санкций, диктует планирование экстренных мер поддержки на срок не менее 6 ближайших месяцев.

Министр считает необходимым отменить для пострадавших отраслей взимание всех налогов: на прибыль, НДС, взносов в фонды с зарплаты персонала, оставшегося в штате, НДФЛ, налога на имущество, ЕНВД, УСН, платы за патент.

Предлагается предоставить право бизнесу отправлять работников в вынужденный отпуск, а государству взять на себя обязанность выплачивать до 80 % заработной платы уволенным и отправленным в вынужденный отпуск наемным работникам.

Особо указано на уязвимость торговых центров. Для поддержки арендаторов и арендодателей предлагается объявить «арендную амнистию», вплоть до изменения принципа исчисления и взимания арендной платы.

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#бизнес #коронавирус

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