Амурский театр драмы начал публиковать видеозаписи своих спектаклей

Спектакль был поставлен по известной пьесе французского драматурга Эжена Скриба. В видеозаписи можно увидеть таких известных амурским театралам актеров, как народные артисты России Владимир Матвеев и Анна Лаптева, Роберт Салахов, Татьяна Телегина и другие. Закадровый текст читает народная артистка России Анна Лаптева.

Музыкальная комедия полна танцев и песен, причем их исполняют сами актеры.

Спектакль много лет пользовался огромным успехом и долго находился в репертуаре. Музыкальная комедия была удостоена Премии губернатора Амурской области в номинации «Профессиональное искусство».

Впоследствии театр планирует разместить на сайте видеозапись еще одного яркого спектакля - «Поминальная молитва», затем — «На бойком месте» и другие работы.

«На данный момент Амурский театр драмы готовится к двум спектаклям, актеры учат роли», — пояснила директор театра Татьяна Бедина.