Амурский театр драмы начал публиковать видеозаписи своих спектаклей
Амурский областной театр драмы начал публиковать видеозаписи своих спектаклей, они будут размещаться внизу на главной странице официального сайта amurteatr.ru. Первым зрителям предлагают посмотреть премьеру 115 сезона — музыкальную комедию «Стакан воды» 1998 года, который поставил режиссер Вячеслав Судов.
Спектакль был поставлен по известной пьесе французского драматурга Эжена Скриба. В видеозаписи можно увидеть таких известных амурским театралам актеров, как народные артисты России Владимир Матвеев и Анна Лаптева, Роберт Салахов, Татьяна Телегина и другие. Закадровый текст читает народная артистка России Анна Лаптева.
Музыкальная комедия полна танцев и песен, причем их исполняют сами актеры.
Спектакль много лет пользовался огромным успехом и долго находился в репертуаре. Музыкальная комедия была удостоена Премии губернатора Амурской области в номинации «Профессиональное искусство».
Впоследствии театр планирует разместить на сайте видеозапись еще одного яркого спектакля - «Поминальная молитва», затем — «На бойком месте» и другие работы.
«На данный момент Амурский театр драмы готовится к двум спектаклям, актеры учат роли», — пояснила директор театра Татьяна Бедина.
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