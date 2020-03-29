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29марта
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сегодня, 17:35 32

Коронавирус пришел в Амурскую область

Коронавирус пришел в Амурскую область
Фото: pixabay.com

В Амурской области зарегистрирован первый завозной случай коронавирусной инфекции. Амурский Роспотребнадзор сообщил, что больная посещала страну, неблагополучную по коронавирусной инфекции.

По возвращении в Амурскую область, больная самоизолировалась, при появлении первых признаков недомогания обратилась за консультацией на телефон горячей линии 112, получила рекомендации о дальнейших действиях. Медицинскими работниками была обследована на дому с отбором материала на лабораторные исследования.

Как сообщало Амур.инфо, 28 марта в аэропорту Благовещенска приземлился самолет из Таиланда. На борту находились 239 пассажиров, граждан России. В отношении всех прибывших проведен тепловизионный контроль и медицинский осмотр, по его результатам выявлено 4 человека с повышенной температурой тела.

Роспотребнадзор отмечает, что правильные действия больной позволили максимально ограничить круг контактных в Благовещенске. Заболевшая госпитализирована в изолированный бокс областной инфекционной больницы. Диагноз подтвержден лабораторно в установленном порядке. Состояние больной удовлетворительное.

Определен круг лиц, с которыми зараженная контактировала при перемещении на территории Российской Федерации, данные переданы в территориальные органы Роспотребнадзора субъектов РФ.

Контактные лица по Амурской области изолированы, осуществляется медицинское наблюдение и необходимые лабораторные исследования.

По данным московского оперативного штаба, за последние сутки в России подтверждено 270 новых случаев коронавируса в 26 регионах, зафиксировано четыре летальных исхода. Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях. За сутки по России полностью выздоровели 15 человек.

Просмотров всего: 13521

#здоровье #коронавирус

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Комментарии
Показать все (32) Обсудить на форуме
  • kidman

    kidman
    47 минут назад

    Не совсем понятно. Прилетела с отдыха? Из Таиланда? С ней в самолёте 239 пассажиров летело?

    Ну тогда встречайте...

  • Paster

    Paster
    46 минут назад

    Всё, можно бежать за макарошками.

  • Старлей

    Старлей
    45 минут назад

    Определен круг лиц, с которыми зараженная контактировала при перемещении на территории Российской Федерации - видимо это все кто сидели с ней в самолёте? 239 человек?

  • Belka_89

    Belka_89
    41 минута назад

    Идиотка

  • Svetlaya-ya

    Svetlaya-ya
    39 минут назад

    Зато загорелая

  • Набиулин

    Набиулин
    36 минут назад

    Щас утроятся услуги доставки продуктов на дом из супермаркета.

    Правда,с курьером риск подхватить заразу только увеличится(будет ходить по магазинам и посещать сотни квартир)

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    32 минуты назад

    Ваще тупое создание.

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    31 минута назад

    Выздоровления.

  • Геральт

    Геральт
    31 минута назад

    Пора расстреливать дебилов

  • человек звучит гордо

    человек звучит гордо
    31 минута назад

    Ну вот смех закончился.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    30 минут назад

    Что с 4-мя вчерашними, они здоровы?

  • человек звучит гордо

    человек звучит гордо
    30 минут назад

    Ну вот смех закончился.!!

  • uslon

    uslon
    30 минут назад

    А я надеялся - пронесёт Амурку! Эх...

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    29 минут назад

    больная посещала страну, неблагополучную по коронавирусной инфекции., скорее всегоиз Европы завезла, несколько дней дома,- а из Европы она пешком шла? вот то и оно, борт, которым прилетела...

  • Di

    Di
    27 минут назад

    Плохо... :(

    Старайтесь как можно меньше контактировать с окружающими. Жёсткий карантин даёт неплохие результаты. По крайней мере даёт возможность избежать резкого пика тяжёлых больных.

  • uslon

    uslon
    26 минут назад

    Di

    Плохо... :(

    Старайтесь как можно меньше контактировать с окружающими. Жёсткий карантин даёт неплохие результаты. По крайней мере даёт возможность избежать резкого пика тяжёлых больных.



    Как там, в Варне?

  • тт

    тт
    25 минут назад

    И че пилять дома не сиделось?

  • Набиулин

    Набиулин
    25 минут назад

    Теперь минимум 150 каждое утро(как рекомендует Нур)

    Только треш Только хардкор.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    24 минуты назад

    Пусть поправляется

  • Di

    Di
    21 минута назад

    uslon

    Как там, в Варне?



    У нас успели с самого начала ввести жёсткий карантин. Пока по всей стране 334 заболевших, 7 умерших и 8 выздоровевших. В Варне 13 заболевших. Это вчерашние данные, сегодня наверняка ещё количество больных увеличится.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    17 минут назад

    Все таки странно, что держат в секрете когда и откуда прилетела. Может увеличиться число контактирующих при более полной информации.

  • uslon

    uslon
    17 минут назад

    Честно говоря, я и в добрые времена не любил "ручкаться" при встрече. А некоторые по-прежнему тянут руку...

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    16 минут назад

    Из какого населённого пункта? Может пора бы и соседей предупредить

  • Лесник28

    Лесник28
    15 минут назад

    Ох уж эти граждане срочно отдыхающие, Сталина на вас нет...

  • Я 1

    Я 1
    12 минут назад

    Опубликуйте ФИО и фото всех пассажиров, "лица" крутить по телеку вместо рекламы.

  • ay

    ay
    10 минут назад

    ЛюсиТаИз какого населённого пункта? Может пора бы и соседей предупредить


    Не надо. Теперь "нам-море-поколенцы" кинутся в другую крайность и будут жаждать крови "разносчиков заразы". Обычное дело в необразованном, недисциплинированном обществе, уверовавшем в собственную исключительность.

  • ay

    ay
    9 минут назад

    Я 1Опубликуйте ФИО и фото всех пассажиров, "лица" крутить по телеку вместо рекламы.


    Ап чом и идёт речь.

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    7 минут назад

    ay





    Согласна на 50%, но хоть какой-то населенный пункт реально поместится на карантиН!!!

  • Набиулин

    Набиулин
    7 минут назад

    ay

    ЛюсиТа

    Из какого населённого пункта? Может пора бы и соседей предупредить



    Не надо. Теперь "нам-море-поколенцы" кинутся в другую крайность и будут жаждать крови "разносчиков заразы". Обычное дело в необразованном, недисциплинированном обществе, уверовавшем в собственную исключительность.


    Народных целителей еще забыли.

    Скоро все малограмотные поведутся на какого -нибудь гуру из Инстаграмма ,лечащего прикладыванием пальцев.

  • Всё серьезно

    Всё серьезно
    6 минут назад

    ЛюсиТа

    Из какого населённого пункта? Может пора бы и соседей предупредить



    Благовещенск.

    Но так ли все на самом деле? Зачем сердиться на тех, кто прилетает из Таиланда и Вьетнам, осталось, кстати, всего 2 рейса, и которые проверяют, тогда как у нас каждый день по несколько рейсов прилетает из неблагополучной Москвы?

    Разве их кто-то проверяет в аэропорту? Нет. От слова совсем.

    Роспотребнадзор, который привык всем раздавать указания, просто игнорит эту ситуацию - никак не организовал проверки рейсов из Мск, про другие города даже не упоминаю. А сколько человек прилетело из зараженной Москвы и из-за границы? Разница в разы!!!!!

    Так что Роспотреб в Амурской области завалил всю работу по сдерживанию эпидемии.

    Ну и похоже, Курганова подставила губернатора.

  • Allenga

    Allenga
    6 минут назад

    Вчера видела около подъезда въезжающих приезжающих, и как-то не по себе, знаете ли, стало. Ускорилась, чтобы в лифте не пересечься. А теперь тоже мысли гоняю.... что Москва, что Тай одинаково приятно(

  • invv

    invv
    1 минута назад



    Лесник28 , сегодня, 18:12

    Ох уж эти граждане срочно отдыхающие, Сталина на вас нет...



    Можно было бы понять, если бы в феврале уехала отдыхать. Но сейчас, когда всем известно какая эпидобстановка, ехать за приключениями на свою... Вот уж поистине - В России на сто лет дураков припасено.

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