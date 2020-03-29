Коронавирус пришел в Амурскую область

В Амурской области зарегистрирован первый завозной случай коронавирусной инфекции. Амурский Роспотребнадзор сообщил, что больная посещала страну, неблагополучную по коронавирусной инфекции.

По возвращении в Амурскую область, больная самоизолировалась, при появлении первых признаков недомогания обратилась за консультацией на телефон горячей линии 112, получила рекомендации о дальнейших действиях. Медицинскими работниками была обследована на дому с отбором материала на лабораторные исследования.

Как сообщало Амур.инфо, 28 марта в аэропорту Благовещенска приземлился самолет из Таиланда. На борту находились 239 пассажиров, граждан России. В отношении всех прибывших проведен тепловизионный контроль и медицинский осмотр, по его результатам выявлено 4 человека с повышенной температурой тела.

Роспотребнадзор отмечает, что правильные действия больной позволили максимально ограничить круг контактных в Благовещенске. Заболевшая госпитализирована в изолированный бокс областной инфекционной больницы. Диагноз подтвержден лабораторно в установленном порядке. Состояние больной удовлетворительное.

Определен круг лиц, с которыми зараженная контактировала при перемещении на территории Российской Федерации, данные переданы в территориальные органы Роспотребнадзора субъектов РФ.

Контактные лица по Амурской области изолированы, осуществляется медицинское наблюдение и необходимые лабораторные исследования.

По данным московского оперативного штаба, за последние сутки в России подтверждено 270 новых случаев коронавируса в 26 регионах, зафиксировано четыре летальных исхода. Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях. За сутки по России полностью выздоровели 15 человек.