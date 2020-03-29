Весело жить не запретишь: жители Благовещенска игнорируют режим самоизоляции (видео)

Администрация Благовещенска жалуется на благовещенцев, игнорирующих самоизоляцию. На странице мэрии в инстаграме появилась публикация о том, что многие используют дни карантина как обычные выходные.

«К сожалению, далеко не все понимают всю серьезность ситуации – говорится в публикации. – В то время, как по всей стране и миру ежедневно увеличивается число заразившихся коронавирусом, и власти предпринимают беспрецедентные меры для того, чтобы не допустить распространения вируса, многие считают дни самоизоляции дополнительными каникулами.

Вот и сегодня на спортивных площадках на набережной десятки горожан, среди которых маленькие дети, гуляют и играют, собираясь в команды! Такая безответственность может стоить кому-то жизни! Берегите себя и тех, кто рядом с вами! От ответственности каждого из нас зависит очень многое!»

Разочарование в сознательности благовещенцев подкрепляется фотографиями с игровой площадки около городского парка. На снимках подростки играют в баскетбол, рядом родители гуляют с маленькими детьми.



Городские магазины также не страдают от нехватки покупателей. В ТРЦ «Перекресток» работает только первый этаж. Благовещенцы довольно активно посещают продуктовый магазин.

В продуктовом супермаркете ТЦ «Флагман» побывал журналист Сергей Логвинов. Недостатка посетителей в магазине тоже не наблюдается, большинство покупателей, включая людей старшего возраста, игнорируют рекомендации избегать мест скопления людей и использовать маски.

В редакцию Амур.инфо прислали видео с одной из баз отдыха, на которой беззаботная жизнь бьет ключом – амурчане участвуют в банкете, торжество ведет ведущий, гостей развлекают аниматоры .