Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:50 18

Весело жить не запретишь: жители Благовещенска игнорируют режим самоизоляции (видео)

Весело жить не запретишь: жители Благовещенска игнорируют режим самоизоляции (видео)

Администрация Благовещенска жалуется на благовещенцев, игнорирующих самоизоляцию. На странице мэрии в инстаграме появилась публикация о том, что многие используют дни карантина как обычные выходные.

«К сожалению, далеко не все понимают всю серьезность ситуации – говорится в публикации. – В то время, как по всей стране и миру ежедневно увеличивается число заразившихся коронавирусом, и власти предпринимают беспрецедентные меры для того, чтобы не допустить распространения вируса, многие считают дни самоизоляции дополнительными каникулами.

Вот и сегодня на спортивных площадках на набережной десятки горожан, среди которых маленькие дети, гуляют и играют, собираясь в команды! Такая безответственность может стоить кому-то жизни! Берегите себя и тех, кто рядом с вами! От ответственности каждого из нас зависит очень многое!»

Разочарование в сознательности благовещенцев подкрепляется фотографиями с игровой площадки около городского парка. На снимках подростки играют в баскетбол, рядом родители гуляют с маленькими детьми.

Городские магазины также не страдают от нехватки покупателей. В ТРЦ «Перекресток» работает только первый этаж. Благовещенцы довольно активно посещают продуктовый магазин.

В продуктовом супермаркете ТЦ «Флагман» побывал журналист Сергей Логвинов. Недостатка посетителей в магазине тоже не наблюдается, большинство покупателей, включая людей старшего возраста, игнорируют рекомендации избегать мест скопления людей и использовать маски.

В редакцию Амур.инфо прислали видео с одной из баз отдыха, на которой беззаботная жизнь бьет ключом – амурчане участвуют в банкете, торжество ведет ведущий, гостей развлекают аниматоры .

Просмотров всего: 2771

#коронавирус

распечатать


Культура

Амурский театр драмы начал публиковать видеозаписи своих спектаклей
Коронавирус 31

Коронавирус пришел в Амурскую область
Коронавирус 2

В Благовещенске религиозные организации перешли на новый режим работы
Коронавирус 4

За сутки на горячую линию обратились 310 амурчан

Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    Зачем сказали выходные!? вот и получили выходные!

  • Набиулин

    Набиулин
    56 минут назад

    Тут в магазин идти очкуешь.А вдруг.

    На балкон выйдешь-полный двор народу.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    51 минута назад

    У нас уже 1 случай подтвержденный есть. Может быть их это остановит

  • 5amur

    5amur
    49 минут назад

    Зачем вообще надо было вводить этот карантин. Тупо приходит человек на работу, охранник температуру смерил. Если есть температура, отправил на неделю домой, выдав оформленную справку. А так если в государстве остановлено производство, нет обмена продукцией, то может начаться экономический кризис. Но это моё личное мнение.

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    44 минуты назад

    А кто, что запрещал...?плевал я и все мы на ваши рекомендации,почему я должен сидеть на самоизоляции???ничего не измениться за неделю,кому суждено...того и ...простите...

  • Хончо

    Хончо
    23 минуты назад

    Амурчанин28

    А кто, что запрещал...?плевал я и все мы на ваши рекомендации,почему я должен сидеть на самоизоляции???ничего не измениться за неделю,кому суждено...того и ...простите...



    Ну значит если вы заразитесь этой гадостью то и лечить вас не к чему! Деньги, лекарства на вас тратить! В подвал больнички положить и х.р с вами! Ок?

  • Aннигилятор

    Aннигилятор
    22 минуты назад

    Амурчанин28А кто, что запрещал...?плевал я и все мы на ваши рекомендации,почему я должен сидеть на самоизоляции???ничего не измениться за неделю,кому суждено...того и ...простите...


    А вот таких плевак пора сажать в тюрьму.Благодаря подобным зараза и будет распространяться.

  • Набиулин

    Набиулин
    19 минут назад

    Хончо

    Амурчанин28

    А кто, что запрещал...?плевал я и все мы на ваши рекомендации,почему я должен сидеть на самоизоляции???ничего не измениться за неделю,кому суждено...того и ...простите...



    Ну значит если вы заразитесь этой гадостью то и лечить вас не к чему! Деньги, лекарства на вас тратить! В подвал больнички положить и х.р с вами! Ок?



    Ничего Вы не понимаете.

    Там реальный перец в трениках.

    Они обычно -ни в бога ,ни в черта,исключительно на Фортуну.

  • Aннигилятор

    Aннигилятор
    18 минут назад

    Набиулин
    Хончо

    Амурчанин28

    А кто, что запрещал...?плевал я и все мы на ваши рекомендации,почему я должен сидеть на самоизоляции???ничего не измениться за неделю,кому суждено...того и ...простите...



    Ну значит если вы заразитесь этой гадостью то и лечить вас не к чему! Деньги, лекарства на вас тратить! В подвал больнички положить и х.р с вами! Ок?



    Ничего Вы не понимаете.

    Там реальный перец в трениках.

    Они обычно -ни в бога ,ни в черта,исключительно на Фортуну.


    Да еще и под водочкой поди перчик.:)))

  • Chupa

    Chupa
    13 минут назад

    Aннигилятор

    Амурчанин28

    А кто, что запрещал...?плевал я и все мы на ваши рекомендации,почему я должен сидеть на самоизоляции???ничего не измениться за неделю,кому суждено...того и ...простите...



    А вот таких плевак пора сажать в тюрьму.Благодаря подобным зараза и будет распространяться.


    Кто будет сажать? Властям то всё по югу. Ну или она безяйцовая, импотентная...

  • мыжго

    мыжго
    11 минут назад



    В то время, как по всей стране и миру ежедневно увеличивается число заразившихся коронавирусом, и власти предпринимают беспрецедентные меры для того, чтобы не допустить распространения вируса,



    О да, беспрецедентные. Брошюрки раздали туристам-вредителям. И отпустили восвояси.... Вирус заплакал и ушёл.

  • Схожу с ума

    Схожу с ума
    8 минут назад

    Амурчанин28А кто, что запрещал...?плевал я и все мы на ваши рекомендации,почему я должен сидеть на самоизоляции???ничего не измениться за неделю,кому суждено...того и ...простите...


    Вот из-за таких и все мы под угрозой, а таких очень много. И сами переболеют, а кто-то из-за них уйдет. Как по мне так правоохранительным органам следует оценить его сообщение на предмет экстремизма

  • DrDimon

    DrDimon
    8 минут назад

    Ольга1972

    У нас уже 1 случай подтвержденный есть. Может быть их это остановит



    Нет.

    Двумя постами ниже тому подтверждение.

    Можете закидать тапками, но лично я сторонник самых жестких мер. Вплоть до комендантского часа, карантинных постов на въездах/выездах и вооруженных патрулей на улицах.

    С нашим "народонаселением" иного не дано.

  • мыжго

    мыжго
    7 минут назад

    За прошедшие сутки в Италии умерло 889 человек с диагнозом "коронавирус".

  • мыжго

    мыжго
    5 минут назад

    DrDimon

    Ольга1972

    У нас уже 1 случай подтвержденный есть. Может быть их это остановит



    Нет.

    Двумя постами ниже тому подтверждение.

    Можете закидать тапками, но лично я сторонник самых жестких мер. Вплоть до комендантского часа, карантинных постов на въездах/выездах и вооруженных патрулей на улицах.

    С нашим "народонаселением" иного не дано.



    Есть 10% людей, которые будут работать даже если им не платить. И есть 10 % людей, которые не будут работать сколько им не плати.

    Для 50% населения рывок вперед возможен только после хорошего пинка сзади.

  • ay

    ay
    3 минуты назад

    5amurЗачем вообще надо было вводить этот карантин. Тупо приходит человек на работу, охранник температуру смерил. Если есть температура, отправил на неделю домой, выдав оформленную справку. А так если в государстве остановлено производство, нет обмена продукцией, то может начаться экономический кризис. Но это моё личное мнение.


    Если есть температура - значит уже поздно. Температуривший неделю-две уже заражал окружающих.

Показать все (16) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь