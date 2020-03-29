Мэр Благовещенска контролирует магазины, продолжающие работу, несмотря на запрет

«Такого быть не должно. Люди, поступающие подобным образом, ставят под угрозу жизнь и здоровье горожан. Мы разбираемся с каждым случаем. К середине дня большинство из таких магазинов и отделов уже закрыты.

Уважаемые благовещенцы! Убедительная просьба, если у вас есть информация о торговых точках, спортзалах, кафе и тому подобном, продолжающих работу, несмотря на запрет, сообщайте в мой аккаунт. Будем принимать оперативные меры. Берегите себя и близких. Оставайтесь дома», – написала Калита.