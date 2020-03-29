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сегодня, 15:22 5

Мэр Благовещенска контролирует магазины, продолжающие работу, несмотря на запрет

Мэр Благовещенска контролирует магазины, продолжающие работу, несмотря на запрет

В Благовещенске некоторые предприниматели открыли торговые и другие точки, на деятельность которых распространяется временный запрет. Об этом сообщила мэр Благовещенска Валентина Калита у себя в Инстаграме. Градоначальник взяла на контроль подобные заведения.

«Такого быть не должно. Люди, поступающие подобным образом, ставят под угрозу жизнь и здоровье горожан. Мы разбираемся с каждым случаем. К середине дня большинство из таких магазинов и отделов уже закрыты.

Уважаемые благовещенцы! Убедительная просьба, если у вас есть информация о торговых точках, спортзалах, кафе и тому подобном, продолжающих работу, несмотря на запрет, сообщайте в мой аккаунт. Будем принимать оперативные меры. Берегите себя и близких. Оставайтесь дома», – написала Калита.

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#городская власть #торговля

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Комментарии
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  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    2 часа назад

    Не трогайте спортзалы!!! Сами жопы поотожрали вместе с мордами и понятия не имеете зачем они нужны!

  • mm_Данил Стрелец

    mm_Данил Стрелец
    1 час назад

    Коронавирус это фигня, по статистике 76% мужчин в России умирает прямо или косвенно от алкоголя. Многие не замечают того что они алко зависимы и это основная проблема, да и лекарств от этой болезни до недавнего времени не было. Теперь же можно быстро избавиться от алко зависимости и полностью очистить организм, мне помогло и вам поможет, вот сами почитайте ---- https://nnna.ru/alco

  • Геральт

    Геральт
    28 минут назад

    Вот же умница какая. А тем временем в аптеках города исчезли даже, простигосподи, вагинальные суппозитории хлоргексидина. ХЗ конечно как их собираются использовать, но ситуация перестаёт быть томной.

  • ay

    ay
    8 минут назад

    Саня mestnui1Не трогайте спортзалы!!! Сами жопы поотожрали вместе с мордами и понятия не имеете зачем они нужны!


    Затем, чтобы кочкИ и фитоняши перезаражали друк друшку.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    5 минут назад

    "Уважаемые благовещенцы! Убедительная просьба, если у вас есть информация о торговых точках, спортзалах, кафе и тому подобном, продолжающих работу, несмотря на запрет, сообщайте в мой аккаунт. Будем принимать оперативные меры. Берегите себя и близких. Оставайтесь дома», – написала Калита"

    Какие-то полумеры, если есть угроза ввести карантин(комендантский час)за 15-20 дней не вымрем - будем жить, просто люди не представляют всей серьезности ситуации -Италия вам пример...

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