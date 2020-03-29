В Благовещенске религиозные организации перешли на новый режим работы

Религиозные организации в Благовещенске перешли на новый режим работы в связи с распоряжением губернатора Амурской области. Мероприятия они стали проводить в виртуальном пространстве, используя возможности, которые предоставляют современные технологии.

27 марта губернатор Амурской области Василий Орлов опубликовал распоряжение, согласно которому до 5 апреля приостанавливается работа многих объектов в регионе, например, торговых центров, кинотеатров и фитнес-центров. «Приостановить на территории Амурской области в период с 28.03.2020 по 05.04.2020 (включительно) деятельность следующих объектов независимо от организационнo-правовых форм собственности: (…) религиозных и культовых помещений, зданий, объектов и иных мест, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества)», – сказано в тексте документа.

Как пояснили ИА «Амур.инфо» 29 марта представители религиозных организаций, работающих в Благовещенске, они подчинились решению властей, понимая его значимость для благополучия и здоровья людей. Об этом сообщили пастор протестантской церкви «Новое поколение» Михаил Дарбинян, имам Абдурашид (благовещенская мусульманская община) и старший пресвитер церкви евангельских христиан-баптистов «Возрождение» Благовещенска Андрей Зайцев. По их словам, люди относятся к изменениям с пониманием, каких-то серьезных проблем не возникло.

По адресам религиозных организаций направился фотограф Амур.инфо. Ни в одном из культовых помещений службы не велись, в некоторых вход оказался закрытым.

Кроме того, 28 марта сообщалось о том, что в ближайшую неделю службы в православных храмах Благовещенска не прекратятся, однако проводить их будут без участия прихожан. Богослужения Благовещенская епархия транслирует в своем инстаграм-аккаунте.