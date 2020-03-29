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29марта
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В Благовещенске религиозные организации перешли на новый режим работы

В Благовещенске религиозные организации перешли на новый режим работы

Религиозные организации в Благовещенске перешли на новый режим работы в связи с распоряжением губернатора Амурской области. Мероприятия они стали проводить в виртуальном пространстве, используя возможности, которые предоставляют современные технологии.

27 марта губернатор Амурской области Василий Орлов опубликовал распоряжение, согласно которому до 5 апреля приостанавливается работа многих объектов в регионе, например, торговых центров, кинотеатров и фитнес-центров. «Приостановить на территории Амурской области в период с 28.03.2020 по 05.04.2020 (включительно) деятельность следующих объектов независимо от организационнo-правовых форм собственности: (…) религиозных и культовых помещений, зданий, объектов и иных мест, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества)», – сказано в тексте документа.

Как пояснили ИА «Амур.инфо» 29 марта представители религиозных организаций, работающих в Благовещенске, они подчинились решению властей, понимая его значимость для благополучия и здоровья людей. Об этом сообщили пастор протестантской церкви «Новое поколение» Михаил Дарбинян, имам Абдурашид (благовещенская мусульманская община) и старший пресвитер церкви евангельских христиан-баптистов «Возрождение» Благовещенска Андрей Зайцев. По их словам, люди относятся к изменениям с пониманием, каких-то серьезных проблем не возникло.

По адресам религиозных организаций направился фотограф Амур.инфо. Ни в одном из культовых помещений службы не велись, в некоторых вход оказался закрытым.

Кроме того, 28 марта сообщалось о том, что в ближайшую неделю службы в православных храмах Благовещенска не прекратятся, однако проводить их будут без участия прихожан. Богослужения Благовещенская епархия транслирует в своем инстаграм-аккаунте.

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#коронавирус #религия

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Комментарии
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  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    3 часа назад

    Ох..как хочется написать...но УК не позволяет...да

  • mm_Данил Стрелец

    mm_Данил Стрелец
    1 час назад

    Коронавирус это фигня, по статистике 76% мужчин в России умирает прямо или косвенно от алкоголя. Многие не замечают того что они алко зависимы и это основная проблема, да и лекарств от этой болезни до недавнего времени не было. Теперь же можно быстро избавиться от алко зависимости и полностью очистить организм, мне помогло и вам поможет, вот сами почитайте ---- https://nnna.ru/alco

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