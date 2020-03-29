За сутки на горячую линию обратились 310 амурчан

Все вопросы, связанные с коронавирусом, жители Амурской области могут задать по телефону горячей линии 112. За минувшие сутки, 28 марта, на нее обратились 310 человек.

52 амурчанина из числа обратившихся на горячую линию интересовались порядком медицинского наблюдения прибывших из-за рубежа. 36 человек задали вопрос, где приобрести медицинские маски. 22 – интересовались порядком удаленного оформления больничных листов.

Согласно указу главного санитарного врача России, все граждане, вернувшиеся из-за границы, после медицинского осмотра и тепловизионного контроля в пунктах пропуска, при условии, что у них не выявлено признаков инфицирования, обязаны отправиться на самоизоляцию по месту проживания на 14 дней с момента пересечения границы. Если во время осмотра в пунктах пропуска у граждан выявляется повышение температуры, они сразу отправляются в стационар под круглосуточное наблюдение врачей.

На самоизоляции граждане находятся под патронажем медицинских работников от поликлиники по участку. Врачи наблюдают самоизолированных как удаленно (граждане ежедневно сообщают медработникам о состоянии своего здоровья по телефону), так и в рамках осмотров на дому. Для помощи амурчанам, обнаружившим у себя признаки ОРВИ и повышенную температуру, в Амурской области сформировано 145 мобильных бригад, которые выезжают на дом.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, пока в Приамурье случаев заражения коронавирусной инфекцией нет.

За последние сутки в России подтверждено 228 случаев коронавируса в 26 регионах. На территории Дальнего Востока новых случаев заражения нет. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1 264 случая коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлении 49 человек.

Всем гражданам, а особенно лицам из группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) следует максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия – остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.