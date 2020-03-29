В Иркутске подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией. Положительный результат по итогам трех тестов – у женщины, которая вернулась еще 17 марта в Иркутск из ОАЭ. Она летела транзитным рейсом 5227 через Новосибирск.

Как отмечается в сообщении правительства, уже установлены и направлены на тестирование 47 пассажиров того же рейса. Еще 30 предстоит найти. Этим занимаются медики, полиция и Росгвардия, пишет «РГ».

Власти также распространяют через СМИ просьбу к этим людям оперативно отозваться, чтобы предотвратить дальнейшее возможное распространение инфекции.

Сама заболевшая находится в областной инфекционной больнице. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Помимо нее, врачи подозревают инфекцию у женщины, прибывшей из Вьетнама, и контактировавшей с ней женщины. Их анализы отправлены в Новосибирск для проверки.

В областной инфекционной больнице подготовили 190 коек для больных с коронавирусом.