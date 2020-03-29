Карантин 110 лет назад спас от чумы Дальний Восток

Осенью 1910 года все немногочисленное население российского Дальнего Востока и Забайкалья могло погибнуть в считанные месяцы. У границ свирепствовала тяжелейшая легочная чума. Лекарств от нее не было, спас дальневосточников только жесткий карантин.

В Амурском областном краеведческом музее имени Г. С. Новикова-Даурского и музее санитарно-эпидемиологической службы Амурской области есть документы и фотографии, рассказывающие о том времени.

Чума периодически приходила из-за границы. Такие случаи регистрировались в 1867, 1870 году. Поэтому в Благовещенске были сооружены капитальные строения — «чумной городок», где подозрительные лица проходили карантин, больные получали посильную помощь.

Большую роль в распространении инфекции сыграл популярный в регионе промысел тарбагана — на мясо и шкурку. Первые случаи заражения произошли в начале осени 1910 года среди охотников, занимавшихся ловлей тарбаганов и питавшихся их мясом. Чуму поначалу так и называли – тарбаганья болезнь.

В октябре 1910 года на станции Маньчжурия, что в четырех километрах от границы в районе Забайкальска, были обнаружены заболевшие чумой китайцы. За 15 дней болезнь добралась до Харбина. В начале эпидемии заболевало в среднем по 2 человека в день. Эпидемия развивалась медленно и буднично. Работали предприятия, дети ходили в школу, с вокзала отправлялись поезда. К концу декабря 1910 года в пригороде Харбина - Фуцзядяне ежедневно умирало до 100 человек. Уже в декабре китайские власти называли Харбин «мертвым городом».

Как только появились первые сообщения о чуме в октябре 1910 года, российские власти создали противочумную комиссию, она объявила все приграничные дальневосточные территории опасными, а Приморскую, Амурскую и Иркутскую губернии особо опасными. Из Санкт-Петербурга были командированы врачи и известные ученые. Был запрещен свободный въезд китайских рабочих из Маньчжурии.

В борьбе с эпидемией русские власти в зоне отчуждения КВЖД и вдоль границ с Китаем предприняли беспрецедентные меры по устройству санитарных кордонов. В карантинных мероприятиях приняли участие даже речники военной Амурской речной флотилии, высадившие в Харбине десант с 2 орудиями для предотвращения возможных бунтов среди китайского населения. Было установлено оцепление берега Амура на 50 верст от Благовещенска вверх и вниз. Во всех городах, расположенных вдоль Транссиба, в том числе и в Хабаровске, были организованы чумные больницы, созданы запасы противочумной вакцины и сыворотки.

Большую работу организовали русские медики во главе с эпидемиологом Даниилом Заболотным. Жизнь медицинских работников противочумных организаций была застрахована на огромные суммы, от 10 до 30 тысяч рублей, и им сразу были установлены высокие оклады, по 250-500 рублей в месяц. Восток России ждал эпидемии чумы и поступления большого количества заболевших. Для начала была организована термометрия, особенно для прибывающих.

Борьба медиков была героической. Во второй половине марта 1911 года эпидемия стала ослабевать, а к середине апреля она почти внезапно прекратилась. По данным Заболотного, во время Маньчжурской эпидемии 1910—1911 годов погибло более 60 тысяч человек, а по данным китайского организатора противочумных мероприятий У Ляньдэ — около 100 тысяч.

Вспышку чумы в Приамурье удалось предотвратить только благодаря карантинным мерам. На базе противочумных постов к 1915 году сложилась организационная структура ведомственной медицинской службы водных путей сообщения, при ней была создана врачебно-санитарная часть из 10 человек, которые обслуживали территорию от Сретенска до Николаевска-на-Амуре. 15 сентября 1922 года был принят Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР «О санитарных органах Республики», им было положено начало созданию специализированных санитарно-профилактических учреждений, которые до сих пор стоят на страже здоровья населения.

Подробнее о том, как героически боролись с инфекциями в Благовещенске, и какую большую роль в этом сыграло население - в блоге Культпросвет.