Трое хабаровчан с коронавирусом находятся в реанимации

В отделении реанимации и интенсивной терапии городской больницы № 10 Хабаровска находятся один хабаровчанин в тяжелом состоянии и двое в состоянии средней тяжести. У всех троих диагноз – COVID-19.

Число пациентов с подозрением на коронавирус увеличилось на одного – таких пациентов в больнице восемь. Предварительное тестирование показало положительный результат на COVID-19, теперь ожидается второй, подтверждающий, анализ.

«В изоляторе находятся 13 человек из числа близких контактов пациентов с установленным диагнозом COVID-19. Все они в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания у них нет», – цитирует DVhab.ru краевой минздрав.