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сегодня, 12:45 3

Трое хабаровчан с коронавирусом находятся в реанимации

Трое хабаровчан с коронавирусом находятся в реанимации
Фото: pixabay.com

В отделении реанимации и интенсивной терапии городской больницы № 10 Хабаровска находятся один хабаровчанин в тяжелом состоянии и двое в состоянии средней тяжести. У всех троих диагноз – COVID-19.

Число пациентов с подозрением на коронавирус увеличилось на одного – таких пациентов в больнице восемь. Предварительное тестирование показало положительный результат на COVID-19, теперь ожидается второй, подтверждающий, анализ.

«В изоляторе находятся 13 человек из числа близких контактов пациентов с установленным диагнозом COVID-19. Все они в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания у них нет», – цитирует DVhab.ru краевой минздрав.

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#Дальний Восток #здоровье #коронавирус

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Комментарии
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  • Stat

    Stat
    1 час назад

    Зачем вы публикуете такие новости?! И так паники в городе хватает!

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    А лучше что? не знать,а потом видеть,как ледовые катки ,под морги отдают?Уж лучше постепенно знать,правильно делают,что публикуют.

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    зато отдохнули за границей

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