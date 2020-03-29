В Приамурье тушили палы на площади около 41 гектара

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В Амурской области за минувшие сутки, 28 марта, пожарные 11 раз выезжали на тушение сухой растительности. Палы тушили в Благовещенске, Благовещенском, Константиновском и Свободненском районах на общей площади около 41 гектара. Все они были ликвидированы.

В тушении были задействованы 51 человек и 15 единиц техники. В этом году на тушение палов сухой травы пожарно-спасательные подразделения области выезжали уже 48 раз.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, в сухую ветреную погоду огонь по сухой траве распространяется стремительно. При этом существует реальная угроза его распространения на лесные массивы и населенные пункты.

Амурчанам напоминают, что весенние палы относятся к числу очень опасных и часто повторяющихся происшествий. С пожарами в атмосферу выбрасывается огромное количество дыма, содержащего такие опасные загрязнители, как углекислый газ, угарный газ и окись азота. Дым горящих полей загрязняет воздух населенных пунктов, он очень вреден людям с легочными заболеваниями. Кроме того, дым может быть токсичен. При сжигании травы в городской черте, вдоль автодорог в воздух попадают и соли тяжелых металлов. В сельской местности в огне сгорают остатки удобрений и ядохимикатов, образуя летучие токсичные органические и неорганические соединения.

При слишком частых пожарах сгорает не только сухая трава, но и накопленная в почве мертвая органика, и, соответственно, увеличиваются выбросы углекислого газа. Кроме того, дым может затруднить видимость на автодорогах и привести к дорожно-транспортным происшествиям.

В огне палов гибнут практически все животные, живущие в сухой траве или на поверхности почвы, уничтожаются гнезда охотничьих и редких птиц. Травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы.

Минеральные вещества, переходя из почвы в золу, вымываются грунтовыми водами, и только незначительная их часть усваивается растениями.

ГУ МЧС России по Амурской области напоминает гражданам о соблюдении правил пожарной безопасности в весенний период. Их нарушение влечет административную ответственность.

В случае происшествий следует звонить: 101 – для набора со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов; 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб.