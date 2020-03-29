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сегодня, 12:06 3

Мэр Благовещенска завела аккаунт в Инстаграме и обратилась к горожанам

Мэр Благовещенска завела аккаунт в Инстаграме и обратилась к горожанам
Фото: pixabay.com

Мэр Благовещенска Валентина Калита теперь есть в Инстаграме – в социальной сети появился ее аккаунт: @v.s.kalita. В первом своем посте Калита обратилась к горожанам.

«Добрый день, уважаемые жители Благовещенска! Я не была сторонником появления своих личных страниц в социальных сетях. Однако сегодняшняя непростая ситуация, которая сложилась и постоянно меняется вокруг нас, меняет многое. Сейчас как никогда важно оперативно напрямую общаться с вами, делиться актуальной информацией, получать ее от вас. Поэтому приняла решение завести в сети Инстаграм свой личный аккаунт. Искренне надеюсь, он будет полезен вам. Подписывайтесь и получайте информацию о ситуации в Благовещенске из него и из нашего официального аккаунта blagoveshchensk.rf», – написала мэр.

Она попросила жителей Благовещенска соблюдать режим самоизоляции. «К большому сожалению, прошедший день показал, что многие жители города легкомысленно отнеслись к профилактическим мерам, к угрозе появления в городе нового коронавируса. Это серьезная ошибка, которая может привести к опасным последствиям», – отметила Калита.

Градоначальник напомнила, что на сегодняшний день, благодаря принятым мерам, Амурская область находится в числе немногих российских регионов, где «удалось сдержать проникновение COVID-19», но ситуация может быстро поменяться. «Поэтому, пожалуйста, все, кто не должен работать, оставайтесь дома! Думайте о своих родных и близких!» – призвала Валентина Калита.

Кроме того, мэр сообщила, что приняла решение о закрытии в Благовещенске муниципальных бань– пока до 5 апреля.

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#городская власть #интернет

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Все, кто не должен работать. А короновирус на тех, кто должен работать, волшебным образом не распространяется? Те, которые приходят с работы домой, должны быть изолированы от неработающих сидящих дома, иначе логики нет.

  • Демидыч

    Демидыч
    49 минут назад

    а виадук достраивать будут?

  • Набиулин

    Набиулин
    43 минуты назад

    Скорее к горожанкам.

    С интеллектом поплавка от удочки.

    Которым наша мэриха даром не нужна.

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