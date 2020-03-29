Депутаты Зеи решили обратиться к губернатору Приамурья из-за городского главы

24 марта состоялось внеочередное заседание Зейского городского Совета народных депутатов. На нем принято решение о направлении обращения Совета губернатору Амурской области. В обращении изложены претензии народных избранников к деятельности главы города Зея Сергея Гибадуллина.

При обсуждении данного вопроса возникла полемика. Не все депутаты согласились с перечисленными обвинениями в адрес градоначальника. Можно констатировать, что в вопросе «неприятия» главы Зеи депутатский корпус выступает не единым фронтом.

«Следует также отметить условное разделение депутатов на либеральную и радикальную группы. Причем раздел идет безотносительно принадлежности к той или иной фракции: вчерашние противники становятся союзниками и наоборот», – пишут «Зейские Вести Сегодня».

В начале марта сообщалось, что Совет народных депутатов Зеи признал деятельность Сергея Гибадуллина и администрации города неудовлетворительной. Путем тайного голосования «двойку» поставили 10 из 13 депутатов. Гибадуллин же заявил, что недовольство деятельностью местной власти не аргументировано, а главная цель народных избранников – досрочно отправить его в отставку.